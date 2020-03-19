Фамкомпания "Фармак" организовала доставку сотрудников собственным транспортом, часть перевела на удаленную работу
Фармацевтическая компания ПАО "Фармак" (Киев) организовала доставку сотрудников собственным транспортом, часть сотрудников перевела на удаленную работу, сообщила глава PR-департамента компании Елена Зубарева.
"Все Ок, страна, мы работаем. Перевели часть сотрудников на удаленку. Всех, кого можно, чтоб не нарушить производственный процесс. Организовали доставку сотрудников с мест их проживания собственным транспортом с 5:45", - написала она на свой странице в сети Фейсбук.
Зубарева также сообщила, что "Фармак" готов увеличить производство противовирусных препаратов.
"Подстраиваемся под потребности рынка и готовы увеличивать производство необходимых препаратов, например, противовирусных. Сегодня они должны быть в каждой аптечке", - написала она.
Зубарева также сообщила, что компания рассматривает возможность перепрофилирования производственных линий под текущие потребности.
ПАО "Фармак" входит в тройку лидеров фармотрасли Украины, является членом ассоциации "Производители лекарств Украины" (АПЛУ). Бенефициар компании - глава наблюдательного совета Филя Жебровська.