Ассоциация AIPM Ukraine призывает прекратить трансляцию рекламы якобы действующего против коронавируса препарата

Ассоциация представителей международных фармацевтических производителей AIPM Ukraine призывает прекратить трансляцию рекламы препарата одного из украинских фармпроизводителей, в которой утверждается, что этот препарат действует против коронавируса Covid-19.

"Ассоциация AIPM Ukraine, представляющая в Украине интересы ведущих международных фармацевтических компаний-производителей, обращается к гражданам Украины, представителям органов государственной власти, СМИ, производителям лекарственных средств и рекламодателям относительно категорического неприятия распространение ложной информации о наличии специальных лекарственных средств или методик лечения коронавируса Covid-19", - говорится в заявлении ассоциации, переданном в агентство "Интерфакс-Украина".

В ассоциации подчеркивают, что "все участники фармацевтического рынка должны осуществлять свою деятельность исключительно с соблюдением самых высоких этических и профессиональных стандартов в любое время, а в ходе кризисных для страны и мира ситуаций это требование является критически необходимым как никогда".

В AIPM Ukraine напоминают: "в настоящее время не существует ни одного специального лечения коронавируса Covid-19, пациентам в изоляции предоставляется симптоматическое лечение, в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения".

Вместе с тем в AIPM Ukraine утверждают, что к настоящему времени на одном из общенациональных телевизионных каналов "осуществляется реклама лекарственного средства "Декасан" производства ООО "Юрия-Фарм" с информацией о лечебном действии и на коронавирусы".

"Сейчас отсутствуют официальные публикации признанных медицинских исследований, которые могут подтвердить лечебный или профилактический эффект любого препарата по коронавирус Covid-19. Такая реклама, по нашему мнению, имеет признаки недобросовестной, о чем ассоциацией AIPM Ukraine направлено обращение в органы власти, осуществляющие соответствующий государственный контроль", - подчеркивают в ассоциации.

AIPM Ukraine просит уполномоченные государственные органы "принять меры по прекращению введения граждан Украины в заблуждение относительно вышеуказанной информации о возможности лечения и/или профилактики коронавируса, не соответствующей официальной информации и рекомендациям ВОЗ и Минздрава Украины".

Ассоциация также призывает рекламодателей и распространителей рекламы "особенно тщательно отнестись к своим обязанностям по обеспечению добросовестности рекламы, а государственные органы - к контролю этой сферы".

"Научно-исследовательские фармацевтические компании мобилизовали своих исследователей, чтобы наладить их работу над разработкой вакцины от Covid-19. Однако разработка безопасной и эффективной вакцины и ее изготовление в достаточном количестве для защиты тысяч, миллионов людей требуют значительного времени. В обычное время этот процесс разработки новой вакцины с нуля может занимать десять и более лет", - заявляют в AIPM Ukraine.

В ассоциации отмечают, что эти сроки могут быть сокращены благодаря беспрецедентному сотрудничеству между частными и государственными заинтересованными сторонами, однако "любое сообщение о том, что вакцина будет готова через два-три месяца, также будет необходимо очень тщательно проверять".

"Приоритетом международной фармацевтической отрасли является помощь в разработке контрмер от COVID-19, будь то вакцины, терапия или диагностика, а если и когда это будет успешно реализовано, сделать их немедленно доступными для тех, кто будет нуждаться. Компании-члены AIPM Ukraine последовательно выступают за обеспечение исключительно добросовестной и этической деятельности на фармацевтическом рынке Украины всеми его игроками. Кроме того, компаниями принимаются все необходимые меры по обеспечению надежного и бесперебойного доступа граждан Украины к необходимым лекарственным средствам», - подчеркивают в AIPM Ukraine.

В настоящее время агентство "Интерфакс-Украина" ожидает комментарии от "Юрия-Фарм".