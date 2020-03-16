Нардеп Столар призвал руководство Украины принять срочные меры для спасения украинцев от коронавируса

Киев. 16 марта. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - В условиях пандемии острой респираторной болезни Covid-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, украинская власть обязана принять ряд срочных мер, чтобы спасти своих граждан, заявил народный депутат, глава Киевской организации "Оппозиционной платформы - за жизнь" Вадим Столар в своем обращении к руководству страны.

"Правительства наиболее развитых стран вводят беспрецедентные ограничения. Их цель - максимально замедлить распространение эпидемии, чтобы не допустить критической одновременной нагрузки на систему здравоохранения. Чтобы в больницах хватало коек, оборудования и докторов. Украине повезло вступить в схватку далеко не первой. У нас есть возможность воспользоваться опытом других стран, за который они заплатили тысячами жизней своих сограждан. Мы же можем спасти тысячи своих", - говорится в обращении парламентария.

Он предложил перечень мер, которые необходимо принять немедленно с целью профилактики распространения коронавируса и борьбы с ним. Среди них: ввести комендантский час; обязать работодателей обеспечить сотрудникам возможность для удаленной работы или работы из дома; ввести санкции в случае повышения цен на основные медицинские товары и товары первой необходимости; обеспечить пенсионеров, входящих в группу риска, продуктами питания на дому; закрыть рестораны, бары, рынки и ярмарки, торгово-развлекательные комплексы, магазины, не торгующие товарами первой необходимости.

Депутат также предлагает выделить средства на закупку необходимого количества тест-систем и направить их во все медицинские учреждения; обеспечить медиков средствами защиты, обеспечить в масштабах всей страны регулярные дезинфекционные мероприятия в местах общего пользования, обеспечить население медикаментами, выделить средства для закупки дополнительных аппаратов искусственного дыхания.

"Я призываю чиновников и политиков забыть об интригах и дрязгах. А Верховную Раду - не затягивать принятие радикальных мер, ради того, чтобы протащить закон о рынке земли. Проголосуйте за жизнь уже сегодня. Каждый день промедления стоит слишком дорого. Сегодня всем нам нужно объединиться, чтобы вместе противостоять смертельной опасности. Чтобы спасти десятки, а, возможно, и сотни тысяч людей", - резюмировал Столар.