Медицина

19:11 28.02.2020

Более 1700 медучреждений "вторчики" подали заявки на заключение контрактов с НСЗУ

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Более 1700 медучреждений "вторчики" подали заявки на заключение контрактов с НСЗУ

Заявки на заключение контрактов с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ) по состоянию на 28 февраля 2020 года подали 1732 заведений специализированной медицинской помощи.

Как сообщается в пресс-релизе НСЗУ, клиники подали 9606 предложения на оказание медицинских услуг по 26 пакетам медуслуг.

Наибольшее количество предложений - 1543 (около 89%) – подано на пакет "Амбулаторная вторичная (специализированная) медицинская и третичная (высокоспециализированная) медицинская помощь взрослым и детям, включая медицинскую реабилитацию и стоматологическую помощь",

Около 64% предложений, или 1105 заявления, клиники подали на пакет "стационарная помощь взрослым и детям без проведения хирургических операций" и 862 (почти 50%) предложений - на "хирургические операции взрослым и детям в стационарных условиях".

На лечении острого инфаркта подали предложения 125 специализированных учреждений, для лечения острого мозгового инсульта - 223.

По информации НСЗУ, лидером по количеству специализированных учреждений, подавших заявления на заключение контрактов c НСЗУ по программе медицинских гарантий является Днепропетровская область, где 157 медицинских учреждений, оказывающих специализированную медпомощь, подали 768 предложений по 26 группам медуслуг.

Лидером является КНП "Городская клиническая больница" №4 Днепровского городского совета, которая подала заявления на 17 групп медицинских услуг, в том числе на приоритетные услуги: лечение острого мозгового инсульта, инфаркта, ранняя диагностика новообразований.

В тройку лидеров входит также КНП "Желтоводская городская больница" Желтоводского городского совета и КП "Новомосковская центральная региональная больница интенсивного лечения", которые подали по 16 предложений.

В НСЗУ отмечают, что в настоящее время более 50 тыс. врачей проходят обучение системе кодирования DRG (Diagnosis Related Group – "диагностически связанные группы").

Как сообщалось, с 1 апреля 2020 вводится Программа медицинских гарантий (ПМГ) - четкий перечень медицинских услуг, которые человек сможет получить бесплатно. На реализацию ПМГ на девять месяцев 2020 года в госбюджете предусмотрено 72 млрд грн, что на 20% больше медсубвенции 2019 года.

Теги: #нсзу #медреформа #договора
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