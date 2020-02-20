Медицина

13:44 20.02.2020

Скалецкая считает распространение фейков о коронавирусе информационной атакой на Минздрав

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Скалецкая считает распространение фейков о коронавирусе информационной атакой на Минздрав

 Распространении от имени Министерства здравоохранения и Центра общественного здоровья (ЦОЗ) информации о якобы подтвержденных случаях коронавируса в Украине является спланированной атакой на Минздрав, считает глава ведомства Зоряна Скалецкая.

"Сегодня утром якобы от имени Минздрава и ЦОЗ был распространен фейк о том, что в Украине выявлены случаи заражения коронавирусом. У меня есть все основания считать, что такие вещи имеют признак спланированной информационной атаки против министерства. Поэтому я обратилась к главе Службы безопасности с просьбой отреагировать на эти случаи", - написала она в Facebook.

Министр также добавила, что вся паника вокруг коронавируса создается искусственно.

"Паника, которая распространяется в украинском обществе в связи с эвакуацией из Китая наших граждан, создается искусственно",- написала она.

Ранее ЦОЗ сообщил, что в Украине нет подтвержденных случаев нового штамма коронавируса и призвал СМИ не распространять фейки.

Теги: #скалецкая #коронавирус #минздрав
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