Медицина

15:40 05.02.2020

Тест-системы для диагностики нового коронавируса поставлены в Украину - Минздрав

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Тест-системы для диагностики нового коронавируса поставлены в Украину - Минздрав

Тест-системы для диагностики нового коронавируса находятся на таможенной границе Украины, сообщил гендиректор директората общественного здоровья Министерства здравоохранения Андрей Скипальский на пресс-конференции в Киеве в среду.

"Тест-систем, которые уже поставили в Украину, достаточно для исследования 25-30 случаев. В то же время существуют договоренности со Всемирной организацией здравоохранения относительно дополнительной поставки тест-систем в ближайшее время, что увеличит это количество вдвое или втрое", - сказал он.

Кроме того, Скипальский отметил, что "в 11 случаев пациентов, у которых были подозрения на коронавирус, заболевание не подтвердилось, еще двое находятся на диагностике".

Он также подчеркнул, что граждане Украины после эвакуации из города Ухань провинции Хубей будут пребывать в изоляции на протяжении инкубационного периода. Точной даты эвакуации пока нет.

"Учреждения, где будут находиться эти граждане на условном карантине, будут определены Министерством здравоохранения", - добавил Скипальский.

По его словам, "Минздрав и Центр общественного здоровья завершает формирование потребности у медучреждений на средства индивидуальной защиты и гигиены, эти расчеты станут основанием запроса Минздрава и других органов власти в резервный фонд относительно выделения допсредств в случае потребности".

Теги: #коронавирус #тест_системы #минздрав
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