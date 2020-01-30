Минздрав предлагает повысить штрафы за отпуск некачественных лекарств

Министерство здравоохранения Украины предложило усилить контроль за продажей лекарственных средств.

Соответствующий законопроект "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях" обнародован на сайте ведомства для общественного обсуждения.

Законопроект разработан Минздравом и Государственной службой Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками. Документом предлагается ужесточить санкции, предусмотренные в статьях 424, 167, 1681, 18810 Кодекса об административных правонарушениях. Речь идет в частности о повышении размеров штрафов за отпуск некачественных лекарственных средств, их продажу без рецепта врача в запрещенных законодательством случаях, несоблюдение условий хранения лекарственных средств.