Рекомендаций ВОЗ отказаться от бананов и получения посылок с AliExpress нет – Минздрав

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Министерство здравоохранения Украины не давали рекомендаций отказаться от употребления бананов и получения посылок с китайских торговых площадок, таких как AliExpress, для предотвращения распространения и заражения китайским коронавирусом, сообщил генеральный директор Директората общественного здоровья Минздрава Андрей Скипальский.

"Главная рекомендация – гигиена рук, избегать контактов с людьми с симптомами ОРВИ и следовать правилу "заболел – сиди дома". Нет рекомендаций не употреблять бананы, отказаться от получения посылок с AliExpress", - сказал он брифинге в Киеве во вторник, комментируя соответствующую информацию, распространяемую в соцсетях.

Скипальский также подчеркнул, что ВОЗ не давала рекомендаций отказаться от путешествий.

Со своей стороны и.о. генерального директора Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Украины Игорь Кузин отметил, что китайский коронавирус не стойкий и не сохраняется во внешней среде более 2-3 дней, поэтому вирус не передается при пересылке товаров из Китая.

Он отметил, что, согласно рекомендациям ВОЗ, товарооборот с Китаем не прекращен. При этом представитель ЦОЗ подчеркнул, что в международном аэропорту "Борисполь" (Киевская обл.) были усилены меры санитарно-эпидемиологического контроля.

Кузин сообщил, что по состоянию на 28 января в международном аэропорту "Борисполь" (Киев) в ходе температурного контроля был выявлен один случай подозрения на заболевание. Пассажир был дообследован в медицинском пункте аэропорта, у него были взяты дополнительные анализы.

Как сообщалось во вторник, все четыре случая подозрения на китайский коронавирус в Украине не подтвердились, у заболевших были выявлены вирусы гриппа А или В.

И.о. гендиректора ведомства отметил также, что меры дополнительного эпидемиологического контроля и температурного скринига применяются только в отношении прямых рейсов из Китая.

С 26 января в аэропорту "Борисполь" проводится температурный скрининг пассажиров на прямых авиарейсах из Китая, подготовлены специалисты и оборудование. Путешественники с симптомами ОРВИ будут направляться на дальнейшее медицинское обследование с тестированием на коронавирус. Кроме того, всем путешествующим предоставляется актуальная информация по предупреждению заболевания.

Как сообщалось, "Укрпошта" в понедельник сообщила, что к настоящему времени не вводила ограничения по приему отправлений из Китая. При этом

"На данный момент никакие ограничения не планируются. Мы как члены Всемирного почтового Союза, безусловно, находимся в контакте с коллегами из других стран, однако по статусу на сегодня, с учетом того, как распространяется заболевание (воздушно-капельным путем - ИФ), пересылка отправления за 7-10 дней не дает даже в теории вирусу передаваться. Так что оснований для ограничений нет", - отметил агентству "Интерфакс-Украина" гендиректор "Укрпошты" Игорь Смелянский.