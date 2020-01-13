Минздрав создал рабгруппу по вопросам профилактики и лечения онкозаболеваний

Министерство здравоохранения Украины создало межведомственную мультидисциплинарную рабочую группу по вопросам разработки, совершенствования организации профилактики, диагностики и лечения по направлению "Онкологические заболевания".

Соответствующее решение утверждено приказом Минздрава №2524 от 18 декабря 2019 года.

Согласно документу, в состав группы вошли первый замминистра здравоохранения Андрей Семиволос (председатель группы), заместитель директора департамента реализации политик, начальник отдела по вопросам предоставления медицинских услуг населению Наталья Острополец (зампредседателя), гендиректор директората медицинских услуг Оксана Сухорукова, гендиректор фармацевтического директората Александр Комарида, гендиректор директората общественного здоровья Андрей Скипальский, руководитель экспертной группы по вопросам оказания первичной медицинской помощи директората медуслуг Татьяна Орабина, главный специалист отдела анализа медицинских данных и взаимодействия с Минздравом департамента медицинской аналитики, прогнозирования и взаимодействия с Минздравом НСЗУ Евгений Горох, главный специалист отдела взаимодействия с внешними экспертами управления финансовых гарантий медицинского обслуживания департамента заказа медицинских услуг и лекарственных средств НСЗУ Елена Синицина.

В группу также вошли нардеп Валерий Зуб, нардеп VIII созыва Константин Яриныч, специалист по предоставлению услуг здравоохранения Бюро ВОЗ в Украине Анастасия Брилева, главврач Больницы израильской онкологии "ЛИСОД" Алла Винницкая, главврач Медицинской клиники "Инновация" Павел Гриневич, директор патоморфологической лаборатории "CSD Health Care" Александр Дудин, завотделением радиационной онкогематологии и трансплантации стволовых клеток ГУ "Национальный научный центр радиационной медицины НАМН Украины" Ирина Дягиль, завотделом медицинской генетики Института экспериментальной радиологии гос учреждения "Национальный научный центр радиационной медицины НАМН Украины" Сергей Клименко, завотделением детской онкологии Национального института рака Григорий Климнюк, завкафедрой онкологии ГУ "Запорожская медицинская академия последипломного образования" Алексей Ковалев, главврач Львовского онкологического регионального лечебно-диагностического центра Игорь Ковальчук, завотделением опухолей пищевода и желудка Национального института рака Юрий Кондрацкий, директор Украинского центра томотерапии Степан Крулько и руководитель Центра исследований здравоохранения Киевской школы экономики Ярослав Кудлацкий.

Кроме того, в состав вошли руководитель благотворительной организации "Благотворительный фонд помощи онкобольным детям "Краб" Лариса Лавренюк, завотделением трансплантации костного мозга НДСБ "ОХМАТДЕТ" Александр Лисица, директор Всеукраинского благотворительного фонда "Крона" Елена Мацибох, директор департамента по работе с подопечными благотворительного фонда "Таблеточки" Юлия Наговицина, директор Черкасского областного онкодиспансера Виктор Парамонов, главврач Черновицкого областного клинического онкодиспансера Илья Тащук, старший научный сотрудник научно-исследовательского отделения организации противораковой борьбы Национального института рака Антон Рижов, главврач Подольского регионального центра онкологии Владимир Шамрай, главврач Медицинского центра имени Спиженко Сергей Одарченко, а также госэксперт по вопросам предоставления вторичной и третичной медицинской помощи директората медицинских услуг Арман Качарян