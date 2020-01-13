Медицина

14:04 13.01.2020

Первый замминистра здравоохранения Семиволос возглавил 8 межведомственных мультидисциплинарных рабгрупп

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Первый замминистра здравоохранения Семиволос возглавил 8 межведомственных мультидисциплинарных рабгрупп

Первый заместитель министра здравоохранения Андрей Семиволос возглавил состав межведомственных мультидисциплинарных рабочих групп Минздрава.

Соответствующее решение утверждено приказом Минздрава №2524 от 18 декабря 2019 года.

Указанным документом создано восемь межведомственных мультидисциплинарных рабочих групп: по вопросам разработки, совершенствования организации профилактики, диагностики и лечения по направлениям "Онкологические заболевания", "Орфанные заболевания", "Сердечно-сосудистые и острые неврологические заболевания (инсульты)", "Группа метаболических заболеваний – Диабет", а также рабгруппы по вопросам выработки нормативной документации и законодательных актов по реабилитации, по внедрению оценки медицинских технологий (Health technology assessment) и качества медицинской помощи, по вопросам разработки и внедрения научно обоснованной современной системы профилактических, диагностических и реабилитационных мероприятий для детей и репродуктивного здоровья и рабгруппы по вопросам психического здоровья.

Теги: #кадры #минздрав #группы
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