Медицина

16:31 28.12.2019

Операционный директор группы компаний Into-Sana назначен замминистра здравоохранения

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Операционный директор группы компаний Into-Sana назначен замминистра здравоохранения

 Операционный директор группы компаний Into-Sana Дмитрий Луфер назначен заместителем министра здравоохранения.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Алексей Гончарук в пятницу.

Помимо того Кабмин в субботу назначил заместителем министра здравоохранения Ирину Шевченко.

Как сообщалось, постановлением от 18 декабря 2019 года Кабмин увеличил до шести число заместителей министра здравоохранения.

В начале декабря первый замминистра Андрей Семиволос выразил надежду, что команда Минздрава вскоре будет полностью сформирована.

До этого с должности заместителя министра здравоохранения были уволены Млдадена Качурец и Михаил Загрийчук.

Ранее в декабре заместителями министра здравоохранения были назначены экс-первый замгендиректора Центра общественного здоровья Виктор Ляшко и исполнительный директор Ассоциации сердечно-сосудистых хирургов Украины Дмитрий Коваль.

Теги: #замминистра #кадры #минздрав
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