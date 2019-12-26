Младенец умер от коклюша в Ривненской области

Одномесячный ребенок умер от коклюша 24 декабря 2019 года в Ривненской области, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения в Facebook.

Согласно сообщению, мальчика две недели лечили в отделении интенсивной терапии и анестезиологии детской областной больницы. Диагноз был лабораторно подтвержден. Коклюш был затруднен двусторонней негоспитальной пневмонией.

В Минздраве отмечают, что мальчик был шестым ребенком в семье, при этом ни один ребенок не имел рекомендованной прививки из-за отказа родителей.

В соответствии с национальным календарем прививок, вакцинировать детей для профилактики коклюша необходимо в возрасте двух, четырех, шести и 18 месяцев (четыре прививки).