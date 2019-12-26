Медицина

11:53 26.12.2019

Трансплантацию сердца провели в Украине - впервые за 15 лет

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Трансплантацию сердца провели в Украине - впервые за 15 лет

В Ковельском горрайонном территориальном медицинском объединении (Волынская обл.) впервые за 15 лет провели трансплантацию сердца, сообщила председатель ОО "Всеукраинская платформа донорства" Ирина Заславец в Facebook.

"Впервые за последние 15 лет наши врачи трансплантировали сердце. Звучит фантастически, но это произошло в обычной районной больнице на Волыни - в городе Ковель",- написала она.

По словам Заславец, трансплантацию провел директор Института сердца Борис Тодуров совместно с ковельскими хирургами в среду.

"Мультиорганный забор там провели накануне вечером. Изъяли две почки и сердце. Его пересадил Борис Тодуров, который с командой прибыл из Киева и работал вместе с ковельскими врачами. Там же трансплантировали и одну почку, другую отправили в столичный Институт Шалимова, где под утро тоже проведи операцию",- написала она.

Теги: #волынская_область #донор #трансплантация
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