Медицина

11:15 26.12.2019

Более половины специализированных медучреждений подключились к ЭСЗ

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Более половины специализированных медучреждений подключились к ЭСЗ

К электронной системе здравоохранения (ЭСЗ) по состоянию на 24 декабря 2019 года подключились 51% специализированных медучреждений, сообщается на сайте Национальной службы здоровья (НСЗУ).

Согласно сообщению, лидерами по количеству подключенных медучреждений среди регионов являются Полтавская (91,9%), Винницкая (89,2%) и Харьковская (74,6%) области.

Как сообщалось, 1 ноября 2019 года специализированные и высокоспециализированные медучреждения страны получили доступ к функционалу для регистрации заведения в ЭСЗ.

В рамках подготовки к работе по договору с НСЗУ медучреждение обязано зарегистрироваться в ЭСЗ. Чтобы воспользоваться функционалом регистрации, учреждение должно выбрать и установить медицинскую информационную систему (МИС), которая соответствовала бы потребностям и финансовым возможностям заведения.

Теги: #эсз #медучреждения
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