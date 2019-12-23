Профильный комитет работает над двумя планами иммунизации населения – нардеп

Парламентский комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования совместно с Министерством здравоохранения и Центром общественного здоровья (ЦОЗ) разрабатывает два плана иммунизации населения, сообщила член комитета Лада Булах в ходе "круглого стола" по вопросам иммунопрофилактики в понедельник.

"Комитет вместе с Минздравом и ЦОЗ работает над двумя планами иммунизации населения. Первый - оперативный, двухлетний. В этом году удалось сработать и увеличить процент охвата иммунизацией. Цель этого двухлетнего плана - оставить охват иммунизацией населения Украины на таком же качественном уровне. Также предполагается такая агрессивная в некоторой степени борьба с фейками, стереотипами и предвзятым отношением к вакцинации",- сказала нардеп.

"Второй план – десятилетний, который Украина будет внедрять по рекомендациям ВОЗ. Такой пролонгированный план разрабатывается для того, чтобы упорядочить план закупки, "холодовой" режим, обучение семейных врачей и формирование обычного отношения украинцев к иммунизации",- добавила она.

По словам Булах, комитет также инициировал создание рабгруппы по внедрению ответственности за отказ от вакцинации.

"Мы инициировали рабочую группу совместно с Комитетами по вопросам образования, науки и инноваций, по вопросам правовой политики для того, чтобы просмотреть ответственность и последствия за отказ от вакцинации детей",- отметила она.