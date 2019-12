Украинцы в 2019г чаще всего лечили за границей онкологические и кардиологические заболевания – эксперты

Граждане Украины в 2019 году, как и годом ранее, чаще всего лечили за границей онкологические и кардиологические заболевания, зарубежные клиники отмечают низкое качество подготовки медицинской документации, которую привозят пациенты из постсоветских стран.

Такие выводы сделали опрошенные агентством "Интерфакс-Украина" международные операторы медицинского туризма, проанализировав потоки медицинских туристов, которые приезжали на лечение в зарубежные клиники.

По данным Украинской ассоциации медицинского туризма (УАМТ), в 2018 году из Украины на лечение выехало около 160 тыс. пациентов, лидерами выездного медтуризма из Украины являются Германия и Израиль и Турция. В этот же период в украинские клиники приехали лечиться около 65 тыс. иностранцев.

По оценке директора агентства медицинского туризма DeutschMedic GmbH Анны Веген (Эссен, Германия), в 2019 году примерно половина иностранных пациентов немецких клиник были пациентами онкологического профиля: на первом месте – рак молочной железы, на втором – рак пищевода, желудка, кишечника, на третьем – рак легких. Около трети иностранных пациентов немецких клиник составили кардиологические пациенты и пациенты, приезжающие для эндопротезирования суставов.

"Как мы видим, спросом пользуются именно высокотехнологичные вмешательства, в том числе - роботоассистированная хирургия и комплексное лечение угрожающих жизни заболеваний", - сказала она.

По словам Веген, количество иностранных пациентов в 2019 году в Германии было достаточно стабильным. "Если говорить о моей фирме DeutschMedic (Эссен, Германия), то в 2019 году мы приняли примерно столько же пациентов, как и годом ранее", - сказала она, подчеркнув высокую активность по промоции лечения в Германии на зарубежных площадках, в том числе – на международных конференциях и выставках.

Веген отметила, что в 2019 году пациенты из Украины были более автономными в заказе дополнительных услуг: "Мы наблюдаем все большую автономию пациентов в вопросах транспорта и размещения. В этом году, из-за специфики некоторых пациентов, мы отмечали больше запросов на транспортировку с родины на лечение в Германию в лежачем положении, специальным транспортом".

Вместе с тем она отметила, что в 2019 году немецкие клиники и операторы медицинского туризма по-прежнему сталкивались с некачественным оформлением медицинской документацию, которую привозят пациенты: "Мы зачастую получаем разрозненные рукописные заключения и некачественные снимки".

По словам эксперта, немецкие клиники готовы к приему иностранных пациентов, независимо от их гражданства. Вместе с тем Веген подчеркнула преимущество безвизового режима, который позволяет пациентам оперативно получить медицинскую помощь в Германии.

"Мы очень довольны тем, что наши пациенты из Украины и из Грузии не нуждаются в визе для въезда в Германию. Именно это в 2019 году позволило нам своевременно, можно сказать, молниеносно оказать помощь некоторым пациентам с тяжелыми заболеваниями и обеспечить приезд их родственников", - сказала она.

Веген отметила, что в целом цены на медуслуги в Германии для иностранных пациентов в 2019 году не изменялись как для комплексных профилактических обследований ("чек-ап"), так и для стационарных медуслуг, стоимость на которые в Германии регулируется на основе системы DRG (Diagnosis Related Group – "диагностически связанные группы").

Вместе с тем, по ее словам, повышение стоимости лечения в Германии в некоторых случаях обусловлено более широким внедрением в практику немецких клиник новых дорогостоящих медикаментов, в частности, препаратов для таргетной терапии при онкологических заболеваниях, или расходных материалов для малоинвазивных вмешательств на клапанах сердца.

"Разумеется, в любом случае врачи объясняют пациентам возможные альтернативы в лечении", - подчеркнула эксперт.

В свою очередь эксперт по организации лечения в Германии Дмитрий Ладыженский (Берлин), также отметил, что цены на лечение иностранных пациентов "остаются в основном на одном уровне на протяжении многих лет, несмотря на то, что каталог цен на основе DRG регулярно обновляется".

"Это, скорее, корректировка цен, об их стабильном росте речь не идет. У каждой клиники свои принципы ценообразования, но все базируется на системе DRG. Разница только в дополнительных факторах и коэффициентах", - сказал он.

Эксперт пояснил, что ценообразование на основе DRG существенно упрощает бюджетирование здравоохранения и взаиморасчеты между государством, страховыми компаниями и больницами. "Уже не нужно оценивать каждую отдельную услугу (каждый укол, хирургическое вмешательство, наличие или отсутствие биопсии или МРТ в обследовании и т.д.). Стоимость всего ожидаемого объема медуслуг предопределена заранее в той степени, насколько врач может изначально предсказать ход лечения. Условие для этого одно: должен быть известен диагноз и общее состояние пациента, а также определен план лечения, который не будет корректироваться по ходу лечения. Если это так и происходит, то на основе кодов DRG специалисты каждой клиники выдают стоимость всего комплекса медуслуг на базе единого каталога DRG, но с учетом особенностей ценообразования этой больницы", - сказал он.

Вместе с тем Ладыженский отметил, что цены для иностранцев иногда отличаются от цен для граждан Германии, в частности за счет применяемых к основной базовой стоимости на основе DRG коэффициентов в части гонорара врачей: "Это та часть цены, которая определяется не по DRG, а на основе законодательства о гонорарах врачей".

Комментируя поток медицинских туристов из Украины, Ладыженский также отметил, что пациентов из Украины стало больше, прежде всего это связано с отменой визового режима между ЕС и Украиной. "В основном до 80% - это пациенты, которые едут для лечения онкологических заболеваний", - сказал он.

В свою очередь генеральный директор фонда Proturmed (Польша) Мариуш Арент (Mariusz Arent) отметил, что сотрудничество между Польшей и Украиной в сфере медицинского туризма пока развито недостаточно.

"Потенциал для увеличения количества как украинских пациентов в Польше, так и польских в Украине, намного больше, чем сейчас, но эти рынки все еще совершенно неизвестны друг другу", - сказал он.

Вместе с тем, по наблюдениям Арента, "с каждым годом все больше польских клиник лечат пациентов из Украины". В частности, по его оценке, в 2019 году количество украинских пациентов в польских клиниках выросло почти втрое – почти до 10 тыс. человек, однако это стало возможным в основном благодаря возрастающему количеству украинцев, проживающих в Польше.

При этом Арент отметил, что, по данным Института исследований и развития медицинского туризма (Institute of Research and Development of Medical Tourism, Польша) в 2018 году, общее количество медицинских туристов в Польше составило приблизительно 182 тыс. человек.

"Повышенный интерес к медицинскому туризму в Польше объясняется улучшением привлекательности Польши как туристического направления и лучшей способностью обслуживать иностранных пациентов", - сказал он.

Арент сообщил, что украинцы приезжают в Польшу, в основном для лечения онкологии, ортопедической хирургии, лечения кардиологических заболеваний и для реабилитация после травм.

Вместе с тем эксперт отметил, что есть случаи, когда "иностранные пациенты, в том числе и из Украины, пытаются избежать платежей в государственных больницах": "Как правило, они показывают поддельную или фальшивую страховку, поэтому, в конце концов, больница не может получить какую-либо компенсацию от страховой компании", - сказал он.

По словам Арента, стоимость лечения в Польше для иностранных пациентов в 2019 году осталась без изменений, хотя в целом цены в польских частных клиниках, в основном, превышают бюджет украинцев.

Со своей стороны член правления Люблинского медицинского кластера Мажена Строк-Садло (Marzena Strok-Sadło, Lublin Medicine Cluster Management, Poland), оценивая поток медицинских туристов из Украины, высказала мнение, что он в основном формируется за счет украинцев, которые работают или учатся в Польше. При этом эксперт отметила, что не только в Польше, но и нигде в мире нет эффективной и простой методики измерения потока медицинских туристов.

"Мы можем оценить эту цифру, наблюдая за тенденциями, а не основывать ее на достоверных статистических данных", - сказала она, отметив, что по наблюдениям экспертов Люблинского медицинского кластера на основе информации, добровольно предоставленной компаниями-членами кластера, только в 2018 году 15 поставщиков медицинских услуг, включая 12 частных клиник и три государственные больницы Люблина, сообщили о 5787 иностранных пациентах, большинство из которых прибыли из Великобритании и Украины.

"Можно сделать вывод о том, что в Люблине наблюдается постоянный поток украинцев, получающих медицинское лечение, при этом не наблюдается явного увеличения или уменьшения числа пациентов. Иностранные пациенты из-за культурных и языковых различий нуждаются в дополнительном уходе и внимании. Но польским врачам легче лечить украинских пациентов благодаря культурной, языковой и географической близости", - считает Строк-Садло.

По ее словам, иностранные пациенты приезжают в Люблин, в основном для лечения гинекологии, онкологии, ортопедии, офтальмологии и за помощью в акушерстве. Кроме того, среди иностранных пациентов пользуются спросом услуги польских стоматологов, специалисты по реабилитации, эстетической медицине и пластической хирургии. Украинцы также очень часто посещают польские СПА и курорты.

"Мы не наблюдаем каких-либо особых изменений в тенденциях. Возможно, небольшое снижение числа пациентов, пользующихся стоматологией, из-за того, что Украина также привлекает иностранных пациентов в эту область медицины", - считает Срок-Садло.

Комментируя ценовую политику польских клиник, эксперт отметила, что в 2019 году цены на медицинские услуги в Польше выросли на 5-6%.

Вместе с тем она считает, что польские и украинские клиники не столько конкуренты, сколько могут являться потенциальными партнерами, взаимно дополняя спектр услуг, в том числе благодаря обмену опытом между кластерами медтуризма и профильными ассоциациями.

Со своей стороны глава правления Турецкой ассоциации медицинского туризма Эмин Чакмак отметил, что в целом Турция получает от медицинских туристов из 165 стран около $10 млрд. Турцию ежегодно посещают около 1 млн иностранных медицинских туристов, из них украинцев в 2019 году было около 45 тыс., при этом количество украинских пациентов ежегодно увеличивается на 10-15%. Большинство украинских пациентов приезжают в Турцию для лечения онкологических заболеваний и педиатрической реабилитации.

"Спрос на медицинские услуги турецких клиник со стороны украинских пациентов постоянно растет. Турция сегодня становится самым предпочтительным местом для украинских медицинских туристов. Турецкие клиники активно настраиваются на этот растущий поток, например, во многих больницах работают граждане Украины, которые помогают украинским пациентам общаться с турецкими медиками", - сказал он.

При этом Чакмак отметил, что украинские пациенты, как правило, приезжают в турецкие клиники после тщательного изучения возможностей лечения на родине. Вместе с тем, по его словам, изменения валютного курса и укрепление гривни сделало в 2019 году лечение в турецких клиниках более доступным для украинцев.

Чакмак также не исключает развития перспектив лечения турецких пациентов в Украине. По его мнению, спросом у турецких пациентов могут пользоваться украинские курорты, в частности, Трускавец, а также услуги украинских клиник в направлении ЭКО и стволовых клеток.

В то же время эксперты из других стран менее оптимистичны в отношении перспектив привлечения иностранных пациентов в Украину. В частности, по словам Веген, несмотря на то, что в Украине активно развиваются клиники, желающие и имеющие возможность принять у себя интернациональных пациентов, иностранные пациенты заточены на медицинское страхование. "Определенные потоки иностранных пациентов в украинских клиниках уже сложились благодаря усилиям этих клиник на международном уровне. Я не уверена, что следует ожидать большого количества пациентов из стран с благополучно функционирующей страховой медициной, для них интересны лишь те ниши, которые не покрывает медицинское страхование, например, имплантация зубов, или то, что не разрешает законодательство в родной стране, например, некоторые аспекты репродукционной медицины", - сказала она.

Ладыженский также скептичен в отношении перспектив лечения иностранных пациентов в Украине: "Мне неизвестно о каких-либо значимых потоках пациентов из Германии или других европейских стран в Украину. Есть некоторый поток пациентов из Западной Европы в Восточную (в Венгрию, Чехию, Польшу) на процедуры, которые не покрываются страховыми компаниями в Германии (и других странах Западной Европы). Возможно, выходцы из Украины, проживающие в ЕС, направляются на родину для лечения зубов, на ЭКО и для прохождения косметических процедур и пластических операций. Но отследить этот поток из Берлина, к сожалению, невозможно", - сказал он.

В то же время, по мнению Арента, перспективы лечения польских пациентов Украине могут быть более реальными. Так, по его словам, в настоящее время уже формируются потоки польских пациентов, которые приезжают в украинские клиники (в основном, Львова и Киева), где польские пациенты получают стоматологическую помощь и косметические процедуры.

Как сообщалось, по данным УАМТ, средний чек иностранного пациента, который проходит лечение в украинских клиниках, составляет $2-2,5 тыс. без учета расходов на транспорт и проживание.