БФ "Дом Рональда МакДональда в Украине" в 2020 году увеличит количество семейных комнат в детских больницах до шести

Благотворительный фонд "Дом Рональда МакДональда в Украине" в 2020 году планирует увеличить до шести количество семейных комнат в детских больницах.

Как сообщила агентству "Интерфакс-Украина" директор фонда Галина Соловей, в настоящее время уже работают четыре такие комнаты: во Львовской клинической больнице "Охматдет", в Винницкой и Сумской областных детских больницах, а также в больнице "Охматдет" в Киеве.

До конца 2019 года фонд планирует открыть семейную комнату в Харьковской областной детской больнице. Открытие еще одной комнаты запланировано в 2020 году.

"Шесть комнат - это то количество, на которое у нас сейчас есть финансирование", - сказала она в кулуарах конференции по семейно-ориентированной медицине на минувшей неделе в Киеве.

По словам Соловей, фонд отбирает больницы, которые обслуживают как можно большее количество детей. "Больница должна быть готова открыто и прозрачно работать с фондом", - сказала она.

Соловей уточнила, что фонд также обеспечивает работу открытых семейных комнат. При этом помещения под комнаты фонд арендует у медучреждения.

"Мы стараемся максимально эффективно использовать каждый квадратный метр, который нам выделила больница. Мы эти комнаты содержим, в каждой постоянно присутствует представитель фонда – администратор".

Фонд "Дом Рональда МакДональда в Украине" начал работать в 2016 году. Он является частью глобальной благотворительной организации "Фонд Дом Рональда МакДональда" партнером-основателем которой является "МакДональдз".

Создание семейных комнат Рональда МакДональда в детских больницах - первый проект фонда в Украине. Семейные комнаты - это специально оборудованные комнаты в больнице, где родители могут отдохнуть, приготовить пищу и поесть, а также пообщаться и поиграть с ребенком, если это позволяет его состояние.