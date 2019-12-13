Медицина

17:45 13.12.2019

Киевсовет утвердил программу "Здоровье киевлян" на 2020-2022гг на 16 млн грн

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Киевсовет утвердил программу "Здоровье киевлян" на 2020-2022гг на 16 млн грн

Киевский городской совет (Киевсовет) утвердил городскую целевую программу "Здоровье киевлян" на 2020-2022 гг., сообщается на его сайте.

Согласно сообщению, на реализацию программы из городского и государственного бюджета на три года предусмотрено свыше 15,86 млн грн.

Программа предусматривает пять основных направлений: организационные мероприятия по модернизации системы здравоохранения столицы в рамках законодательства Украины; работы по капремонту медучреждений первички, обеспечение коммунальных медучреждений оборудованием, лексредствами и медизделиями, обеспечение соцзащиты медработников, вышедших на пенсию, обеспечение бесплатного отпуска продукции детского питания и донорского молока для детей первого и второго года жизни из малообеспеченных семей.

Планируется строительство многопрофильной больницы на территории жилого массива "Троещина", дополнительного корпуса Киевской городской клинической больницы №11 для размещения Центра нейрореабилитации участников АТО, а также Центра первичной медико-санитарной помощи на жилом массиве Осокорки.

Кроме того запланирована реконструкция и капремонт Киевской городской клинической больницы №6, Киевского городского перинатального центра, Киевского городского дома ребенка "Беризка" с пристройкой корпуса физической и реабилитационной медицины, Центра термических поражений, реконструктивно-восстановительной и пластической хирургии КГКБ №2, Городской туберкулезной больницы №2, нежилого помещения под амбулаторию врачей семейной медицины (Дарницкий бульв., 23), приемного отделения и специализированных отделений Александровской клинической больницы, части помещений первого этажа нежилого помещения под амбулаторию врачей семейной медицины (ул. Радужная, 23-А), помещения под отделение экстренной медпомощи (просп. Свободы, 22-А), отделения экстренной медпомощи (ул. Джеймса Мейса, 3), амбулатории врачей семейной медицины с пристройкой центра медико-санитарной помощи (ул. Гмыри, 8), бассейна Центра первичной медико-санитарной помощи №2, нежилых помещений для обустройства амбулатории врачей семейной медицины (бульв. Быкова, 7-а), а также кровли и утепления фасада Центральной районной детской поликлиники.

Цель программы - улучшить качество предоставления медицинских услуг в Киеве.

Теги: #медреформа #здоровье #программа #киевсовет
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