Медицина

10:56 13.12.2019

Киевсовет утвердил программу "Здоровье киевлян" на 2020-2022гг на 16 млн грн

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Киевсовет утвердил программу "Здоровье киевлян" на 2020-2022гг на 16 млн грн

Киевский городской совет (Киевсовет) утвердил городскую целевую программу "Здоровье киевлян" на 2020-2022 годы, сообщается на сайте ведомства.

Согласно сообщению, на реализацию программы из городского и государственного бюджета на три года предусмотрено свыше 15,86 млн грн.

Программа предусматривает пять основных направлений: организационные мероприятия по модернизации системы здравоохранения столицы в рамках законодательства Украины; проведение работ по капремонту медучреждений первички, обеспечение коммунальных медучреждений оборудованием, лексредствами и медизделиями, обеспечение соцзащиты медработников, вышедших на пенсию, обеспечение бесплатного отпуска продукции детского питания и донорского молока для детей первого и второго года жизни из малообеспеченных семей.

Цель программы - улучшить качество предоставления медицинских услуг в Киеве.

Теги: #здоровье #программа #киевсовет
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