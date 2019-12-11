Доступная цена - важный критерий выбора эффективных лекарственных средств - посол Индии

Доступная цена становится важным критерием при выборе эффективных лекарственных средств, считает посол Индии в Украине Партха Сатпатхи.

"Сегодня низкая цена, предложенная за эффективный и качественный препарат, становится очень важным критерием при выборе лекарственных средств. Ведущие индийские фармкомпании представляют на рынке Украины лекарства, выпущенные на современных производственных площадках с учетом законодательства стран со строгой регуляторной системой, требований регуляторных органов ЕС и FDA", - сказал он в ходе 3-го ежегодного бизнес семинара "Индия – глобальная сила в фармацевтике, надежный партнер для Украины", организованным Ассоциацией индийских фармацевтических производителей (IPMA) совместно с посольством Индии в Украине на минувшей неделе в Киеве.

Посол отметил, что правительство Индии одним из направлений государственной политики определило производство эффективных и доступных лекарственных средств, которыми страна может обеспечить не только потребности внутреннего рынка, но и экспортировать.

"Индийская фарминдустрия настолько успешна, что в состоянии удовлетворить потребности не только внутреннего рынка Индии, но и всего мира. Эти потребности удовлетворяются на основе двух принципов: доступность медикаментов и их умеренная цена. Ведь от доступности эффективности и цены лекарственных средств зависит здоровье многих людей", - сказал он.

Сатпатхи напомнил, что "правительство Индии сделало определенные шаги: обозначило приоритетные медикаменты, поощрило компании-производители этих медикаментов и определило основы реализации государственной регуляторной политики обеспечение качества и эффективности лекарств".

Посол также подчеркнул, что индийские лекарственные средства могут оказать существенную роль в реализации в Украине правительственной программы "Доступные лекарства".

"В этой программе большую роль играют именно качественные лекарственные средства по умеренной цене. Поэтому в данном направлении индийская сторона может быть полезной", - сказал он.

Кром е того, Сатпатхи отметил потенциал индийских фармкомпаний в сегменте вакцин, онкологических и препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний для всего мира, а также в производстве инновационных лекарственных средств.

По данным компании Proxima Research, за 10 месяцев 2019 года на розничном рынке Украины было продано 41,3 млн упаковок лексредств индийского производства на общую сумму 4,369 млрд грн, что составляет 6,3% в денежном и 4,6% в натуральном выражении всего розничного фармрынка Украины.

В свою очередь, президент IPMA доктор Менон У.П.Р. подчеркнул готовность ведущих индийских производителей обеспечить украинских пациентов широким ассортиментом эффективных и качественных лексредств по доступным ценам.

Со своей стороны, заместитель министра здравоохранения Украины Дмитрий Коваль подчеркнул, что качество зарегистрированных индийских препаратов соответствует международным нормам, и ведущие эксперты здравоохранения признают это.

По данным, озвученным в ходе семинара, в Топ-10 по объемам продаж на розничном рынке Украины среди индийских компаний за 10 месяцев 2019 года вошли, в частности, компании Dr.Reddy's Laboratories Ltd. (632,078 млн грн или 5,392 млн упаковок), Organosyn Life Sciences (460,279 млн грн), Abryl Formulations (268,204 млн грн), Sun Pharma (216,326 млн грн), Euro Lifecare (188,365 млн грн) и Macleods Pharmaceuticals (157,947 млн грн.), являющиеся членами IPMA.

Членами IPMA являются индийские фармкомпании, которые соответствуют высоким международным стандартам в производстве лекарственных средств и имеют представительства в Украине.