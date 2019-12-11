Медицина

15:38 11.12.2019

Регламентный комитет Рады обратится в НАПК в связи с угрозами депутатам фракции "Голос"

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Регламентный комитет Рады обратится в НАПК в связи с угрозами депутатам фракции "Голос"

 Регламентный комитет Верховной Рады принял решение обратиться к Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) касательно угроз в сторону народных депутатов от фракции "Голос" Ольги Стефанишиной и Александры Устиновой.

"Регламентный комитет парламента принял решение обратиться в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции в отношении ситуации, которая произошла на заседании комитета по вопросам здоровья нации. Такое решение поддержали большинство депутатов Комитета по вопросам регламента при рассмотрении обращения от депутатов Ольги Стефанишиной и Александры Устиновой", - сообщает пресс-служба партии "Голос".

Уточняется, что речь идет о заседании комитета по вопросам здоровья нации, на котором депутатам "Голоса" угрожали физической расправой из-за законопроекта № 2089 о снижении цен на лекарства.

"Такие случаи давления и угроз не должны повториться. Потому что вчера это случилось с нами, а завтра может случиться с любым другим народным депутатом. Ни фармбизнес, ни любой другой бизнес не должен давить на народных депутатов и продвигать на заседаниях парламентских комитетов свои интересы. И такие факты давления и конфликта интересов должны рассматривать правоохранительные органы. Будем ждать теперь на реакцию НАПК", - заявила соавтор законопроекта Стефанишина.

В "Голосе" также отмечают, что обращение в Генеральную прокуратуру, сделанное по факту угроз ещё две недели назад, до сих пор остается без реакции.

Как сообщалось, комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования отправил на доработку законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно повышении доступности лекарственных средств, разрешающий, в частности, параллельный импорт лекарств (№2089).

Законопроект №2089 от 6 сентября 2019 года предусматривает расширение доступности качественных и дешевых лекарственных средств для граждан Украины, ограничение монопольного положения производителей оригинальных лекарственных средств, но без нарушения их прав, имплементация с действующим законодательством лучших практик балансировки режимов "эксклюзивности данных", "положение Болар", патентной увязки и принудительного лицензирования.

Кроме того, законопроект должен обеспечить имплементацию в национальное законодательство соответствующих положений Соглашения об ассоциации между Украина-ЕС.

28 ноября Стефанишина и Устинова заявили, что экс-советник министра здравоохранения Зоряны Скалецкой Александр Чумак во время рассмотрения законопроекта начал угрожать депутатам, из-за чего, по их мнению, комитет в итоге не поддержал законопроект.

Теги: #напк #угрозы #нардепы #голос #обращение
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