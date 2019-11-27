Медицина

18:18 27.11.2019

Профильный комитет ВР поддержал законопроект, внедряющий на фармрынке Украины "положение Болар"

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Профильный комитет ВР поддержал законопроект, внедряющий на фармрынке Украины "положение Болар"

Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования поддержал законопроект, внедряющий в Украине так называемое "положение Болар", которое позволяет отечественным фармкомпаниям подавать заявку на государственную регистрацию генерического лекарственного средства до окончания срока действия патента на оригинальный препарат.

Такое решение комитет принял в среду, приняв решение рекомендовать включить в повестку дня заседания парламента и рекомендовать принять в целом законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно ликвидации искусственных бюрократических барьеров и коррупциогенных факторов в сфере здравоохранения.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, введение "положения Болар" даст возможность фармкомпаниям вводить в обращение уже зарегистрированного генерического лекарственного средства сразу после окончания срока действия патента.

Вместе с тем присутствовавшая на заседании комитета народный депутат Александра Устинова (фракция "Голос") отметила, что положения законопроекта относительно регулирования деятельности с целью взятия плазмы для фракционирования для производства препаратов крови на территории Украины дает неконкурентные преимущества отечественным компаниям.

"То, что предлагается, ограничивает конкуренцию. Любое прописанное в законе ограничение других производителей - это дискриминация", - подчеркнула она.

Законопроект №2429 от 13 ноября 2019 года о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно ликвидации искусственных бюрократических барьеров и коррупционных факторов в сфере здравоохранения предполагает сократить время вывода на рынок Украины генерических лекарственных средств, создать правовые условия для ввоза на таможенную территорию Украины незарегистрированных лекарственных средств, необходимых для медицинского обеспечения граждан Украины - участников международной операции по поддержанию мира и безопасности, устранить барьеры в развитии системы службы крови, создать благоприятные условия для ввоза отечественными фармацевтическими производителями на территорию Украины наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров в виде фармацевтических субстанций для собственного производства лекарств.

Инициаторами законопроекта выступили нардепы от фракции "Слуга народа" Михаил Радуцкий, Андрей Клочко, Даниил Гетьманьцев, Лада Буллах, Максим Перебыйнис, Артем Дубнов, Оксана Дмитриева, Валерий Зуб, Сергей Гривко, Виктория Вагнер, Николай Стефанчук, Юрий Корявченков, Владимир Ватрас, Иван Калаур, Юрий Заславский, Дмитрий Любота, Сергей Бабак, Денис Герман, Галина Третьякова, Вячеслав Медянык, а также депутат от ОПЗЖ – Михаил Макаренко.

Теги: #лекарства #медицина #фармкомпании #рада
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