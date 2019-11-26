Медицина

19:24 26.11.2019

Скалецкая: Стратегия иммунопрофилактики населения будет принята в ближайшее время

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Скалецкая: Стратегия иммунопрофилактики населения будет принята в ближайшее время

Стратегия развития иммунопрофилактики и защиты населения от инфекционных заболеваний, которые можно предотвратить проведением иммунопрофилактики, будет принята в ближайшее время, сообщила министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая в ходе селекторного совещания с премьер-министром Алексеем Гончаруком и представителями регионов во вторник.

Согласно сообщению на сайте Минздрава, со своей стороны премьер-министр поручил регионам провести аудит условий и состояния сохранности вакцин на складах и в холодильных установках учреждений здравоохранения, а также принять меры по обеспечению медучреждений эффективным холодильным оборудованием для обеспечения надлежащих условий хранения вакцин.

Как сообщал Минздрав ранее, приоритетом ведомства в 2020 году будет предупреждение заболеваний. Было заявлено также, что в следующем году Центр общественного здоровья получит средства на информационные кампании по вакцинации и предупреждению заболеваемости.

Ранее Кабинет министров Украины в программе деятельности правительства ставил целью обеспечить доступ к качественной и безопасной иммунопрофилактике пациентов, в том числе работать над повышением доверия людей к вакцинации и уменьшением количества эпидемиологических вспышек на 30%.

Теги: #министр #минздрав #иммунопрофилактика
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