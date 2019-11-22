Приоритетом для Минздрава в 2020 году будет улучшения качества и доступности медпомощи – Скалецкая

Приоритетом работы Министерства здравоохранения Украины в 2020 году будет улучшение качества и доступности медицинской помощи, сообщила министр Зоряна Скалецкая в ходе пресс-конференции в Житомире в пятницу.

"Первое и самое важное для нас это качественная и доступная медицинская помощь. Одно из заданий – создать инструменты контроля качества. Мы реформировали первичку, но необходимо добавить к этой новой системе предоставления помощи инструменты контроля качества, чтобы мы могли учитывать и понимать где и как мы можем улучшить ситуацию",- сказала она.

Министр отметила, что в госбюджете на 2020 год "значительно увеличили финансирование закупки лексредств, чтобы была возможность закупить лекарства в соответствии с заявленной потребностью регионов".

По ее словам, в следующем году министерство планирует расширить программу реимбурсации (возмещения) стоимости лексредств.

"В следующем году наши граждане получат гарантированные медуслуги, не будут доплачивать за ту или иную услугу. Расширится программа "Доступные лекарства" – финансово увеличится сумма, а также с 1 апреля будут добавлены инсулины",- сказала она.

Скалецкая подчеркнула, что планируется строительство приемных отделений экстренной медпомощи.

"На следующий год спецфонд выделил 1 млрд грн на строительство 25-30 приемных отделений способной сети больниц, чтобы за три года покрыть способную сеть современными приемными отделениями", - сообщила министр.

Кроме того, Скалецкая отметила, что в следующем году министерство презентует модель медицинского страхования.

"Я думаю, что в следующем году мы сможем презентовать страховую модель как дополнение к программе медгарантий. Чтобы то, что не вошло в программу медицинских гарантий и то, что можно дополнить, мы могли профинансировать для граждан",- сказала она.

По словам министра, "в следующем году Центр общественного здоровья получит средства на информационные кампании, которые касаются вакцинации и предупреждения заболеваемости в целом".

Кроме того, министерство будет работать над вопросами "качественного управление системой здравоохранения, в частности еНеаlth". Также в 2020 году планируется запуск трансплантации.

Скалецкая подчеркнула, что приоритетом для министерства также будет развитие медсестринства.

"В следующем году у нас будет год медсестринства. Мы должны решить какие шаги и какие планы мы будем делать, чтобы подготовка, количественное обеспечение, условия работы и роль медсестры в системе здравоохранения была пересмотрена",- сказала она.

Министр также подчеркнула, что необходимо решить проблему доступа к медпомощи и лекарствам в сельской местности.