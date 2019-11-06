Более 10 тыс. больных гриппом зарегистрировано в Киеве - зампредседателя КГГА

В столице за последнюю неделю зарегистрировано 10,292 тыс. больных гриппом и ОРВИ, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации (КГГА) в среду.

Согласно сообщению, интенсивность эпидемического процесса находится на низком уровне, не требующего введения дополнительных мер, и ниже базового показателя на 54,6%.

Всего в столице наблюдается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ на 4,9% по сравнению с предыдущей неделей.

"С начала эпидемического сезона в прививочных кабинетах частных клиник и коммунальных учреждений здравоохранения вакцинацией против гриппа охвачено 22,870 тыс. чел.", - процитировала пресс-служба первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника.