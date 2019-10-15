Медицина

13:46 15.10.2019

Профильный комитет ВР намерен содействовать развитию фармпромышленности – Радуцкий

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Профильный комитет ВР намерен содействовать развитию фармпромышленности – Радуцкий

Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования намерен содействовать развитию украинской фармацевтической промышленности, имплементировав в стране европейское законодательство, сообщил глава комитета Михаил Радуцкий.

"Есть законопроект по содействию развитию отечественной фармацевтической отрасли, согласно положениям и директивам ЕС. То есть, планируем, что будет закон о лекарственных средствах и отдельный закон, который будет имплементировать европейское законодательство, регулировать производство в Украине лекарств и товаров медицинского назначения. Мы должны сделать законодательство страны полностью идентичным с европейским законодательством", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Радуцкий отметил, что данный законопроект позволит имплементировать европейское законодательство в отношении стандартов ЕС и ЕМА (Европейское агентство по лекарствам, European Medicines Agency).

"Это - повышение качества лекарств, которые находятся в обращении. Это - возможность украинским фармкомпаниям выходить на европейский рынок. Мы хотим, чтобы в нашей стране был не украинское, а именно европейский сертификат", - сказал он.

Радуцкий также сообщил, что в число приоритетных комитет включил законопроект "О лекарственных средствах".

Полный текст интервью читайте на главной странице "Интерфакс-Украина.

Теги: #радуцкий #медреформа #фармацевтика
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