Медицина

13:37 10.10.2019

Правительство и Офис президента сформируют программу создания сети инсультных центров

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Правительство и Офис президента сформируют программу создания сети инсультных центров

 Кабинет министров и Офис президента Украины сформируют программу создания сети инсультных центров, которые получат возможность диагностировать и проводить лечение инсультов, сообщил член парламентского комитета здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Виктор Перебийнис (фракция "Слуга народа").

"Сейчас правительство и Офис президента при поддержке Всемирного банка работают над формированием сети инсультных центров. Это очень важно. Со следующего года, надеюсь, мы увидим результат", - сказал он в ходе "круглого стола" в Киеве в среду.

По словам депутата, для эффективной работы такой сети необходимо правильно направить усилия медицинских учреждений, чтобы соблюсти "терапевтическое окно" (время довоза пациента до лечебного учреждения). Для этого необходимо проанализировать существующую сеть медучреждений, провести аудит, все необходимое для того, чтобы изучить ситуацию с реальным обеспечением и возможностями медучреждений.

Как сообщил президент "Украинской ассоциации борьбы с инсультом" Николай Полищук, в настоящее время в стране развита практика, когда инсультные больные лечатся в общих неврологических отделениях.

"Сегодня каждый второй в Украине после инсульта остается зависимым инвалидом, к работе возвращается не более 20% перенесших инсульт. Статистика показывает: если инсульт лечится в специализированном инсультном центре, предоставляющим всю необходимую помощь, существенно сни жается уровень смертность и инвалидизация", - сказал он.

По словам Полищука, по результатам мониторинга, проведенного ассоциацией, в настоящее время в Украине инсультных пациентов лечат около 500 отделений. При этом, почти 300 из них не имеют надлежащей аппаратуры для нейровизуализации и не владеют современными методами лечения.

В свою очередь, заместитель главы Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) Оксана Мовчан отметила, что служба будет финансировать каждый пролеченный случай острого инсульта.

"Для НСЗУ лечение острого инсульта является одним из четырех приоритетов. Медучреждения, которые будут оказывать такую помощь, получат оплату по специальному повышенному тарифу", - сказала она, подчеркнув, что НСЗУ будет контролировать объем и качество медуслуг по лечению острого инсульта, о которых будут отчитываться клиники.

"Чтобы получить повышенный тариф, больница должна иметь возможность своевременно диагностировать инсульт и начать терапию в рамках "терапевтического окна", - сказала Мовчан.

По ее словам, тариф за пролеченный случай острого инсульта составит 19,5 тыс. грн. При этом в эту сумму не включаются препараты для тромболизиса (специфическое лечение инсульта), которые будут закупаться по отельным бюджетным программам.

Глава НСЗУ подчеркнула, что установленный тариф на лечение случая острого инсульта втрое превышает сумму, которую клиники получали за лечение пациентов с инсультов в рамках медицинской субвенциии.

В свою очередь, заведующая инсультным блоком городской больницы Белой Церкви (Киевская обл.) Людмила Липовенко отметила наличие в настоящее время дефицита препаратов для проведения тромболизиса. В частности, по ее словам, в 2019 году за бюджетные средства на город было закуплено только 20 флаконов этого препарата. При этом, всего с начала года в городе было проведено 55 процедур тромболизиса.

Теги: #центры #офис_президента #инсулин #кабмин
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