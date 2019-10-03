Медицина

11:05 03.10.2019

НСЗУ выплатила медучреждениям первички около 12,5 млрд грн

1 мин читать
НСЗУ выплатила медучреждениям первички около 12,5 млрд грн

Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) за январь-сентябрь 2019 года выплатила учреждениям первичной медицинской помощи более 12,456 млрд грн, сообщается на странице службы в Facebook.

Согласно сообщению, наибольшее количество выплат от НСЗУ получили ЦПМСП Житомирского горсовета (96,4 млн грн), Центр первичной медицинской и консультативно-диагностической помощи Ивано-Франковского горсовета (86,9 млн грн) и ЦПМСП №1 Оболонского района Киева.

Как сообщалось, за июль-декабрь 2018 года НСЗУ выплатила медучреждениям первички более 3,4 млрд грн.

НСЗУ была создана в марте 2018 года, в июле организация начала заключать договоры с медучреждениями первички. В 2019 году Национальная служба здоровья Украины законтрактовала 1,216 медучреждений, из них 242 - частные клиники и врачи-ФЛП.

Теги: #нсзу #выплаты #медреформа #первичка
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:10 02.10.2019
Пациенты и представители власти будут добиваться увеличения финансирования здравоохранения в 2020 году до 4% ВВП

Пациенты и представители власти будут добиваться увеличения финансирования здравоохранения в 2020 году до 4% ВВП

09:06 27.09.2019
НСЗУ открыла Южный межрегиональный департамент

НСЗУ открыла Южный межрегиональный департамент

15:01 26.09.2019
Законтрактованные НСЗУ клиники не смогут заниматься приписками, считают в НСЗУ

Законтрактованные НСЗУ клиники не смогут заниматься приписками, считают в НСЗУ

14:34 24.09.2019
НСЗУ обнародовала обновленные проекты требований к медуслугам по Программе медгарантий

НСЗУ обнародовала обновленные проекты требований к медуслугам по Программе медгарантий

18:37 18.09.2019
Профильный комитет Рады зарегистрировал законопроект о доступности лексредств

Профильный комитет Рады зарегистрировал законопроект о доступности лексредств

16:14 18.09.2019
НСЗУ рассчитывает на увеличение в 2020г капитационной ставки за оплату медпомощи первичного звена - Петренко

НСЗУ рассчитывает на увеличение в 2020г капитационной ставки за оплату медпомощи первичного звена - Петренко

15:02 18.09.2019
Глава НСЗУ: "Мы просим у Минфина дополнительные средства для Программы медицинских гарантий"

Глава НСЗУ: "Мы просим у Минфина дополнительные средства для Программы медицинских гарантий"

11:29 18.09.2019
НСЗУ разрешила погашать е-рецепт различными торговыми названиями

НСЗУ разрешила погашать е-рецепт различными торговыми названиями

16:01 17.09.2019
Проект программы медгарантий подан на рассмотрение в Раду

Проект программы медгарантий подан на рассмотрение в Раду

15:37 17.09.2019
Применение прозрачных цифровых технологий является основным принципом медреформы - глава НСЗУ

Применение прозрачных цифровых технологий является основным принципом медреформы - глава НСЗУ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Пациентская организация заявляет о блокировании Минздравом закупки лекарств на 1,6 млрд грн

Ряд сотрудников Минздрава заявляют о блокировании работы некоторых направлений новым руководством ведомства

Обыски в НИР в августе начались за пять дней до ожидаемого распоряжения правительства об автономизации института – главврач

Пациенты с пересаженными органами поднимутся на Говерлу для поддержки трансплантации в Украине

Легализацию медканнабиса заблокировал Аваков - Супрун

ПОСЛЕДНЕЕ

Скалецкая опровергла назначение журналиста Диброва замминистра здравоохранения

Медсеть "Добробут" и клиника "Борис" запустили работу объединенной службы неотложной медпомощи

Специалисты Александровской больницы Киева провели 10 операций имплантирования аортального клапана через бедреную артерию

Минфин согласовал финансирование услуг по профилактике ВИЧ – ЦОЗ

Вакцины от гриппа прошли госконтроль качества – Гослекслужба

Минцифры и Минздрав Украины утвердили план развития eHealth

Проект госбюджета Украины на 2020г. предусматривает только 40% средств для госзакупки лекарств

СБУ уведомила министра здравоохранения о признаках коррупции в поданных на подпись документах о закупке "скорых" на 100 млн грн

Минздрав инициирует проведение аудита в "Охматдете", ГП "МЗУ" и Центре эндокринной хирургии

Пациентская организация заявляет о блокировании Минздравом закупки лекарств на 1,6 млрд грн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА