НСЗУ выплатила медучреждениям первички около 12,5 млрд грн

Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) за январь-сентябрь 2019 года выплатила учреждениям первичной медицинской помощи более 12,456 млрд грн, сообщается на странице службы в Facebook.

Согласно сообщению, наибольшее количество выплат от НСЗУ получили ЦПМСП Житомирского горсовета (96,4 млн грн), Центр первичной медицинской и консультативно-диагностической помощи Ивано-Франковского горсовета (86,9 млн грн) и ЦПМСП №1 Оболонского района Киева.

Как сообщалось, за июль-декабрь 2018 года НСЗУ выплатила медучреждениям первички более 3,4 млрд грн.

НСЗУ была создана в марте 2018 года, в июле организация начала заключать договоры с медучреждениями первички. В 2019 году Национальная служба здоровья Украины законтрактовала 1,216 медучреждений, из них 242 - частные клиники и врачи-ФЛП.