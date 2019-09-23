Медицина

10:00 23.09.2019

Производитель препаратов крови Biopharma открыл завод-фракционатор в Киевской области

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Производитель препаратов крови Biopharma открыл завод-фракционатор в Киевской области

Производитель препаратов крови Biopharma ввел в эксплуатацию завод-фракционатор в Белой Церкви (Киевская обл.), который является единственным подобным заводом в Восточной Европе.

Глава совета директоров группы компаний Biopharma Константин Ефименко в ходе официального открытия завода в пятницу сообщил, что компания планирует войти в Топ-5 производителей крови в мире.

Завод будет производить альбумин (препарат для восстановления и поддержки циркуляции крови при ранениях и травмах), иммуноглобулин (белки крови) и фактор VIII (препарат для больных гемофилией). Мощность переработки составляет от 250 тыс. до 1 млн л плазмы в год.

На заводе установлено оборудование мировых производителей отрасли: Stilmas, Olsa, GEA Westfalia, General Electric healthcare, Pall, Steriline.

По предварительнім оценкам компании, благодаря такому производству за ближайшие пять лет можно увеличить экспортный потенциал с $15 млн до $200 млн. Кроме того, производство позволит удешевить закупки препаратов крови за счет отечественных лексредств и сэкономить около $100 млн. Также вдвое увеличится объем налогов от "Биофармы" в местный и государственный бюджеты и достигнет 300 млн грн в год.

"Biopharma войдет в Топ-5 фармпроизводителей препаратов плазмы крови. Biopharma это о судьбе мирового рынка. Благодаря новому производству мы сможем спасти жизни тысячам людей. Это ставит Украину на один уровень с такими странами как США, Австрия, Германия и позволяет Украине выходить на мировой рынок с медицинскими препаратами, производство которых нуждается в собственной научно-исследовательской базе, высокой культуре производства, развитие инфраструктуры донорства по самым высоким стандартам",- сказал Ефименко.

Основатель холдинговой компании UFuture и фонда K.Fund Василий Хмельницкий, который является одним из инвесторов инновационного завода "Биофарма", подчеркнул, что отечественные препараты будут в разы дешевле импортных.

"Мы создали завод, на котором медикаменты будут дешевле, чем иностранные аналоги. Украина сможет дешевле покупать лекарства и спасать жизни. Кроме того, построив завод, мы будем платить сотни миллионов налогов. Украине нужно создавать условия для того, чтобы молодежь не уезжала работать в другие страны", - отметил Хмельницкий.

Как сообщалось, строительство и пуско-наладочные работы продолжались около четырех лет. Всего компания инвестировала в строительство завода более $75 млн.

Иммунобиологическая фармацевтическая компания Biopharma входит в десятку крупнейших украинских производителей лекарственных препаратов. Выпускает более 20 иммунобиологических препаратов из плазмы донорской крови, препараты, полученные по технологии рекомбинантных ДНК и пробиотики.

В 2015 году компания инвестировала $3,5 млн в реконструкцию Сумского областного центра крови, который в настоящее время обеспечивает заготовку 98,2% донорской крови и ее компонентов в регионе.

В группу компаний Biopharma входят ООО "Биофармаинвест", ООО "Биофарма плазма инвест", ООО "Биофармаплазма", ООО "ФЗ "Биофарма".

Теги: #киевская_область #кровь #biopharma #завод
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