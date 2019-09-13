Медицина

13:45 13.09.2019

Изменения в амбулаторной и стационарной медпомощи точно начнутся в 2020 году - Скалецкая

2 мин читать
Изменения в амбулаторной и стационарной медпомощи точно начнутся в 2020 году - Скалецкая

 Трансформация системы финансирования здравоохранения на вторичном (амбулаторная) и третичном (стационарная) уровнях начнется в 2020 году, точная дата будет зависеть от бюджета, сообщила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

"В следующем году изменения на вторичке и третичке точно будут. А дальше будем смотреть, насколько будем хорошо коммуницировать с местными властями, чтобы не было неготовности со стороны НСЗУ, местных властей и пациентов. В следующем году точно будут изменения", - сказала она журналистам в Киеве в пятницу.

Скалецкая отметила, что в настоящее время "нужно провести работу с регионами, чтобы точно понимать ситуацию там и чтобы если нужно - помочь законодательными инструментами".

В свою очередь, глава Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) Олег Петренко отметил, что подготовленный Минздравом и НСЗУ проект бюджета предусматривает старт реформ вторичного и третичного уровня с 1 апреля 2020 года.

"Проект бюджета готов и подан в Минфин", - сказал он.

Петренко отметил, что программа государственных медгарантий "будет зависеть от того, какой бюджет будет выделен".

"Там есть определенный диапазон цифр. Мы просим максимум, чтобы в первый год трансформации было достаточно средств, чтобы система работала, и чтобы было быстрое движение вперед", - сказал он.

Как сообщалось, ранее изменения финансирования медпомощи третичного уровня планировались запустить с 1 января 2020 года, изменения амбулаторной медпомощи планировались с 1 июля 2019 года.

Теги: #скалецкая #медреформа #минздрав
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:03 11.09.2019
Кабмин назначил заместителей министра здравоохранения Украины

Кабмин назначил заместителей министра здравоохранения Украины

12:20 11.09.2019
Новая редакция закона о публичных закупках может лишить украинцев жизненно важных лекарств, закупаемых через МО - Супрун

Новая редакция закона о публичных закупках может лишить украинцев жизненно важных лекарств, закупаемых через МО - Супрун

17:46 10.09.2019
Национальная стратегия развития eHealth необходима для реализации "государства в смартфоне"

Национальная стратегия развития eHealth необходима для реализации "государства в смартфоне"

15:24 10.09.2019
Ассоциация "ЕСО здоровье Украины" запускает программу для эффективного управления медучреждениями

Ассоциация "ЕСО здоровье Украины" запускает программу для эффективного управления медучреждениями

13:55 10.09.2019
Пилот в Полтавской области по реформе стационарной медпомощи работает успешно

Пилот в Полтавской области по реформе стационарной медпомощи работает успешно

18:32 06.09.2019
Проведение международными организациями тщательной экспертизы позволяет закупать качественные лекарства – эксперт

Проведение международными организациями тщательной экспертизы позволяет закупать качественные лекарства – эксперт

15:00 06.09.2019
Профильный комитета Рады попросит Счетную палату и Госаудитслужбу проверить работу Минздрава во время каденции Супрун

Профильный комитета Рады попросит Счетную палату и Госаудитслужбу проверить работу Минздрава во время каденции Супрун

11:03 05.09.2019
Урегулирование зарплаты врачей административными методами убьет конкуренцию – экс-замглавы Минздрава

Урегулирование зарплаты врачей административными методами убьет конкуренцию – экс-замглавы Минздрава

10:05 05.09.2019
ОПЗЖ и "Батькивщина" зарегистрировали в Раде законопроекты об отмене действующей медреформы и внедрении "страховой медицины" – Супрун

ОПЗЖ и "Батькивщина" зарегистрировали в Раде законопроекты об отмене действующей медреформы и внедрении "страховой медицины" – Супрун

17:03 04.09.2019
Запуск медреформы на вторичном уровне будет с апреля - Скалецкая

Запуск медреформы на вторичном уровне будет с апреля - Скалецкая

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Пациенты с пересаженными органами поднимутся на Говерлу для поддержки трансплантации в Украине

Легализацию медканнабиса заблокировал Аваков - Супрун

Председатель НСЗУ отказался возглавить Минздрав

Петиция на сайте президента Украины о сохранении Уляны Супрун главой Минздрава набрала более 25 тыс. голосов

В Киеве не будет запрета невакцинированным детям посещать школы – КГГА

ПОСЛЕДНЕЕ

Пациентские организации обратились к президенту с просьбой не допустить отмены программы реимбурсации

Продолжение реформы еHealth в Украине обсудили в Офисе президента

НСЗУ обнародовала перечень безоплатных медуслуг по программе медгарантий

Депутаты намерены продлить международные закупки лексредств минимум на два года – Стефанишина

Гослекслужба устраняет выявленные в ходе тестирования недостатки электронной системы лицензирования производства

Суд открыл дело по иску о признании недействительной Инструкции о проведении судмедэкспертизы

Пациенты с пересаженными органами поднимутся на Говерлу для поддержки трансплантации в Украине

"Голос" разработал законопроекты для обеспечения МЗУ инструментами снижения цен при бюджетных закупках лекарств

ГП "Медицинские закупки Украины" получили первый заказ через Электронные каталоги

Парламент должен принять закон о переговорной процедуре при госзакупках лекарств – эксперт

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА