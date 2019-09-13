Изменения в амбулаторной и стационарной медпомощи точно начнутся в 2020 году - Скалецкая

Трансформация системы финансирования здравоохранения на вторичном (амбулаторная) и третичном (стационарная) уровнях начнется в 2020 году, точная дата будет зависеть от бюджета, сообщила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

"В следующем году изменения на вторичке и третичке точно будут. А дальше будем смотреть, насколько будем хорошо коммуницировать с местными властями, чтобы не было неготовности со стороны НСЗУ, местных властей и пациентов. В следующем году точно будут изменения", - сказала она журналистам в Киеве в пятницу.

Скалецкая отметила, что в настоящее время "нужно провести работу с регионами, чтобы точно понимать ситуацию там и чтобы если нужно - помочь законодательными инструментами".

В свою очередь, глава Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) Олег Петренко отметил, что подготовленный Минздравом и НСЗУ проект бюджета предусматривает старт реформ вторичного и третичного уровня с 1 апреля 2020 года.

"Проект бюджета готов и подан в Минфин", - сказал он.

Петренко отметил, что программа государственных медгарантий "будет зависеть от того, какой бюджет будет выделен".

"Там есть определенный диапазон цифр. Мы просим максимум, чтобы в первый год трансформации было достаточно средств, чтобы система работала, и чтобы было быстрое движение вперед", - сказал он.

Как сообщалось, ранее изменения финансирования медпомощи третичного уровня планировались запустить с 1 января 2020 года, изменения амбулаторной медпомощи планировались с 1 июля 2019 года.