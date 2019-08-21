Медицина

16:43 21.08.2019

Кабмин расширил полномочия НСЗУ

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Кабмин расширил полномочия НСЗУ

Кабинет министров Украины на заседании в среду утвердил изменения в положение о Национальной службе здоровья (НСЗУ), расширив перечень функций и полномочий.

Обнародованное на сайте правительства соответствующее постановление предусматривает такие функции НСЗУ как получение и обработка персональных данных и другой информации об аптечных учреждениях, заключивших договор о реимбурсации; анализ отчетности аптечных учреждений об отпущенных лексредствах (которые входят в программу "Доступные лекарства"); управление знаниями в сфере государственных финансовых гарантий медицинского обслуживания населения; содействие развитию научных исследований в области реализации этих гарантий; обеспечение внедрения научных подходов к реализации госполитики, что относится к компетенции НСЗУ; мониторинг и оценка реализации программы медицинских гарантий; сбор и обработка аналитических данных на основе информации eHealth; обнародование сведений, которые могут способствовать реализации программы медгарантий; взаимодействие с научными, научно-исследовательскими учреждениями, учебными заведениями, учреждениями здравоохранения, другими предприятиями в сфере реализации образовательных и учебных проектов.

Внесение соответствующих изменений позволит привести положение о НСЗУ в соответствие с действующим законодательством и современными потребностями реформирования системы здравоохранения.

Теги: #нсзу #кабмин
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