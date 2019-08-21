Медицина

15:07 21.08.2019

Минздрав опасается, что 4 крупнейшие национальные больницы могут остаться без финансирования

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Минздрав опасается, что 4 крупнейшие национальные больницы могут остаться без финансирования

Четыре национальных медучреждения, которые предоставляют уникальные медицинские услуги, могут остаться вне трансформации и без финансирования в 2020 году, сообщается на сайте Министерства здравоохранения Украины.

В Минздраве опасаются, что "блокирование правительством решения во исполнение действующего законодательства Украины не только переносит начало позитивных изменений по новым прозрачным правилам в этих больницах, но и фактически перекладывает эту непростую задачу на следующий состав правительства. Менее трех месяцев до конца года может не хватить для завершения процесса автономизации таких крупных заведений".

Согласно сообщению, Научно-практический медицинский центр детской кардиологии и кардиохирургии, Национальная детская специализированная больница "Охматдет", Национальный институт рака и Института сердца Минздрава могут не войти в единое медицинское пространство. Следовательно, пациенты этих медучреждений не смогут получать безоплатные услуги по программе медгарантий, а медучреждения не смогут самостоятельно распоряжаться заработанными средствами.

В Минздраве отметили, что половина специализированных медицинских учреждений уже автономизировалась, еще четверть находится в процессе реорганизации, а остальные медучреждения должны начать этот процесс в сентябре, чтобы успеть к началу объявления Национальной службой здоровья приема заявлений на контрактирование на 2020 год.

Как сообщалось, рассмотрение вопроса о вхождении Научно-практического медицинского центра детской кардиологии и кардиохирургии, Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" Минздрава Украины, Национального института рака и Института сердца Минздрава в медреформу и в единое медицинское пространство (ЕМП) будет передано новому правительству в качестве рекомендации.

Премьер-министр Владимир Гройсман отметил, что этот вопрос не вошел в повестку дня "из-за неправильной юридической формы".

Теги: #опасения #больница #финансирование #минздрав
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