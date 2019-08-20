Медицина

12:11 20.08.2019

Минздрав намерен обновить состав группы экспертов для сопровождения государственных закупок

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Минздрав намерен обновить состав группы экспертов для сопровождения государственных закупок

 Министерство здравоохранения Украины проводит обновление состава группы экспертов и специалистов, которые присоединятся к постоянной рабочей группе по вопросам профильного сопровождения государственных закупок лекарственных средств и медицинских изделий по направлению взрослой онкологии.

Согласно сообщению на сайте ведомства, эксперты будут заниматься разработкой предложений в номенклатуру лекарственных средств, иммунобиологических препаратов (вакцин), медицинских изделий, других товаров и услуг, которые будут закупаться на выполнение государственных целевых программ и комплексных мероприятий программного характера за средства госбюджета.

Дедлайн подачи заявок - 26 августа.

Как сообщалось, с 2015 года и к настоящему времени закупкой лекарств и медизделий по государственным программам за средства госбюджета занимались три международные организации: Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), Программа развития ООН (ПРООН, UNDP) и британское закупочное агентство Crown Agents.

Минздрав 25 октября 2018 года зарегистрировал ГП "Медицинские закупки Украины" (МЗУ) - централизованное агентство медицинских закупок, специализирующееся на закупках лекарственных средств и медицинских изделий. МЗУ получил статус центральной закупочной организации и начнет работу с закупками на основе рамочных соглашений, что значительно облегчит работу региональных заказчиков.

Теги: #госзакупки #эксперты #минздрав
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