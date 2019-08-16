Медицина

19:12 16.08.2019

В Житомирской области в суд передали дело четырех врачей, которые не оказали надлежащее лечение пострадавшему в ДТП подростку

2 мин читать
В Житомирской области в суд передали дело четырех врачей, которые не оказали надлежащее лечение пострадавшему в ДТП подростку

В Житомирской области в суд передали дело четырех врачей районной больницы, которые обвиняются в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, повлекшем смерть несовершеннолетнего, пострадавшего в ДТП.

Как сообщил спикер Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко в пятницу на странице в соцсети Фейсбук, установлено, что в мае 2015 года с места ДТП, бригадой скорой медицинской помощи в Центральную районную больницу Красноармейского райсовета был доставлен 16-летний местный житель в тяжелом состоянии, с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, травматическим шоком, множественными ссадинами головы, рук и ног.

"Несовершеннолетнего, помещенного в отделение интенсивной терапии, в тот же день осмотрел консилиум врачей в составе дежурного врача-хирурга, и.о. начмеда (она же заведующая детским отделением – педиатр) и врача-анестезиолога. Однако на следующий день во время дежурства уже другого врача-анестезиолога в отделении интенсивной терапии, состояние больного ухудшилось и наступила смерть", - отметил Лысенко.

По результатам экспертиз, проведенных в том числе и ГУ "Главное бюро судебно-медицинской экспертизы Министерства здравоохранения Украины" установлено, что врачами не выполнены требования клинического протокола оказания медицинской помощи.

В частности, как информируют правоохранители, ненадлежащим образом проведена диагностика и обследование, не поставлен своевременно правильный диагноз, и пострадавший не госпитализирован в специализированное отделение стационара.

"Таким образом, трех врачей, которые проводили консилиум по больному, а также дежурного врача-анестезиолога обвиняют в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, что привело к смерти пациента", - проинформировал Лысенко.

Сейчас обвинительный акт в отношении врачей в уголовном производстве по ч.2 ст.140 Уголовного кодекса Украины (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником) направлен в суд.

Дело будет рассматривать Красноармейский районный суд.

Теги: #житомирская_область #халатность #врачи
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:35 15.08.2019
В Житомирской области пятерых человек подозревают в незаконной добыче янтаря

В Житомирской области пятерых человек подозревают в незаконной добыче янтаря

23:30 13.08.2019
Начальник Житомирского областного управления лесхоза Куринский подал заявление об отставке

Начальник Житомирского областного управления лесхоза Куринский подал заявление об отставке

13:02 12.08.2019
Зеленский рекомендует уволиться главам ГУ Нацполиции и УСБУ в Житомирской области из-за нелегальной добычи янтаря

Зеленский рекомендует уволиться главам ГУ Нацполиции и УСБУ в Житомирской области из-за нелегальной добычи янтаря

22:14 11.08.2019
В Житомирской области в ДТП погибли четыре человека

В Житомирской области в ДТП погибли четыре человека

04:37 10.08.2019
В Житомирской области в ДТП с микроавтобусом и легковушкой пострадали 24 человека

В Житомирской области в ДТП с микроавтобусом и легковушкой пострадали 24 человека

14:18 01.08.2019
В Новограде-Волынском вандалы разгромили 16 надгробий на кладбище, в том числе и воинов АТО

В Новограде-Волынском вандалы разгромили 16 надгробий на кладбище, в том числе и воинов АТО

10:53 25.07.2019
"Винд Солар Энерджи" намерена построить ВЭС 57 МВт в Житомирской области

"Винд Солар Энерджи" намерена построить ВЭС 57 МВт в Житомирской области

08:29 17.07.2019
Следователи ГБР расследуют факт служебной халатности правоохранителями Киевской области

Следователи ГБР расследуют факт служебной халатности правоохранителями Киевской области

18:53 02.07.2019
Прокуратура выясняет обстоятельства возможного служебного подлога при заключении деклараций с семейными врачами в Киевской области

Прокуратура выясняет обстоятельства возможного служебного подлога при заключении деклараций с семейными врачами в Киевской области

14:13 20.06.2019
В Житомирской областной клинической больнице установлен современный ангиограф

В Житомирской областной клинической больнице установлен современный ангиограф

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Суд требует в ГМС документы, подтверждающие прекращение Супрун гражданства США

В Одесской области в лагере отравились дети, госпитализированы 46 человек

ГБР проводит обыски в Минздраве и ГП "Госстройцентр МЗ" по делу о завладении выделенных на реконструкцию Института рака средствами

На Луганщине 27 человек, в их числе 22 ребенка, попали в инфекционные отделения после купания в озере

В Черновицкой области госпитализированы 30 воспитанников детского лагеря с симптомами отравления - СМИ

ПОСЛЕДНЕЕ

Глава НСЗУ надеется на возращение в закон о медреформе положения о сооплате

Больницы будут переходить на финансирование за пролеченный случай постепенно – глава НСЗУ

Минздрав увеличил количество бесплатных лекарств по программе реимбурсации

Производитель препаратов крови Biopharma в конце сентября официально откроет завод-фракцинатор в Киевской области

Врачи и клиники на местах не готовы к внедрению системы трансплантации – мнение

Врачи и клиники на местах не готовы к внедрению системы трансплантации – мнение

Кабмин может рассмотреть вопрос вхождения четырех национальных медучреждений в медреформу на следующем заседании – Супрун

Верховный суд не удовлетворил кассационную жалобу "Оптима-Фарм, ЛТД"

Хозсуд Киева возобновил производство по иску фармдистрибьютора "БаДМ" к АМКУ

До конца года в Украину поставят 780 тыс. доз вакцины от кори

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА