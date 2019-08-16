В Житомирской области в суд передали дело четырех врачей, которые не оказали надлежащее лечение пострадавшему в ДТП подростку

В Житомирской области в суд передали дело четырех врачей районной больницы, которые обвиняются в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, повлекшем смерть несовершеннолетнего, пострадавшего в ДТП.

Как сообщил спикер Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко в пятницу на странице в соцсети Фейсбук, установлено, что в мае 2015 года с места ДТП, бригадой скорой медицинской помощи в Центральную районную больницу Красноармейского райсовета был доставлен 16-летний местный житель в тяжелом состоянии, с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, травматическим шоком, множественными ссадинами головы, рук и ног.

"Несовершеннолетнего, помещенного в отделение интенсивной терапии, в тот же день осмотрел консилиум врачей в составе дежурного врача-хирурга, и.о. начмеда (она же заведующая детским отделением – педиатр) и врача-анестезиолога. Однако на следующий день во время дежурства уже другого врача-анестезиолога в отделении интенсивной терапии, состояние больного ухудшилось и наступила смерть", - отметил Лысенко.

По результатам экспертиз, проведенных в том числе и ГУ "Главное бюро судебно-медицинской экспертизы Министерства здравоохранения Украины" установлено, что врачами не выполнены требования клинического протокола оказания медицинской помощи.

В частности, как информируют правоохранители, ненадлежащим образом проведена диагностика и обследование, не поставлен своевременно правильный диагноз, и пострадавший не госпитализирован в специализированное отделение стационара.

"Таким образом, трех врачей, которые проводили консилиум по больному, а также дежурного врача-анестезиолога обвиняют в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, что привело к смерти пациента", - проинформировал Лысенко.

Сейчас обвинительный акт в отношении врачей в уголовном производстве по ч.2 ст.140 Уголовного кодекса Украины (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником) направлен в суд.

Дело будет рассматривать Красноармейский районный суд.