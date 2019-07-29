В системе eHealth много дублирования из-за некорректного выбора средств идентификации пациентов

В системе электронного здравоохранения (eHealth), в настоящее время много дублирования из-за некорректного выбора средств идентификации пациентов, считает глава общественной организации "Платформа здоровья" Тимофей Бадиков.

"Неправильный выбор средств идентификации пациента и логики процессов привел к огромному росту числа дублей. Отсюда такой быстрый рост числа подписания деклараций", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина", комментируя перспективы развития eHealth.

По его словам, согласно косвенным оценкам, количество случаев дублирования около трети.

"Соответственно, переплаты Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) могут достигать трети бюджета на первичку. Это большие цифры и их не будут показывать в открытую. Хотя есть механизм минимизировать даже на этом этапе количество дублей", - сказал он.

По мнению Бадикова, кроме того, проблемой eHealth в настоящее время также является то, что эта система в существующем виде фактически является биллинговой, т.е. системой подготовки договоров для платежей, а не полноценной системой электронного здравоохранения.

Кроме того, Бадиков отметил, что на этапе разработки отсутствовало техническое задание, а финансирование разработки системы за счет донорских организаций привело к тому, что "бесплатная" система теперь, вероятно, "неправильно считает бюджетные деньги на медицину".

Глава общественной организации также полагает, что в настоящее время eHealth фактически представлена четырьмя реестрами: пациентов (декларации), врачей, организаций (медучреждений) и связующий реестр, а также "урезанным электронным рецептом, который действует только по программе "Доступные лекарства".

"По сути, это не eHealth, а инструмент поддержки финансовой реформы. Поэтому его вполне можно отдать в НСЗУ как биллинг-систему. Логично, что так и произойдет", - прогнозирует Бадиков.

Кроме того, он подчеркнул, что "eHealth - это не программа, это философия".

"Очень сложно создать правильный базис-основу, но после этого электронные сервисы могут выходить достаточно быстро – несколько полноценных сервисов в год. Логично рассматривать программу по eHealth на 10 лет. Несколько лет нужно для создания основных сегментов, подготовки законодательства, поиска и подготовки специалистов. Параллельно можно запускать самые простые сервисы - полноценный е-рецепт, паспорт вакцинации, диагностика", - сказал он.

Активист также выразил сомнение, что eHealth сможет работать со вторичной и третичной медпомощью.

"Сейчас не сможет в том виде, как это должно быть. Возможно, будет попытка запуска усеченного "калькулятора" для НСЗУ, но это не то, что подразумевает весь мир под термином "eHealth", это подмена понятий", - считает он.

При этом, по мнению Бадикова, участие в проекте eHealth его нового коррдинатора, советника министра инфраструктуры Яники Мерило, позволит решить ряд существующих проблем.

"Сильная сторона Яники - это хорошее понимание темы (специалистов мало) и умение ее презентовать, донести до всех такую сложную тему. Для успешной реализации необходимо три компонента: защищенное постоянное финансирование, правильная кадровая политика, наработка и принятие нормативной базы. Без этих трех компонентов ничего не произойдет. Логично, что она (Мерило – ИФ) так и планирует, но, конечно, лучше спрашивать о планах у нее", - сказал он.