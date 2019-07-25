Медицина

13:51 25.07.2019

Финансирование здравоохранения с 2020г будет существенно увеличено

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Финансирование здравоохранения с 2020г будет существенно увеличено

Финансирование системы здравоохранения Украины с 2020 года будет существенно увеличено, сообщил заместитель министра Павел Ковтонюк.

"Финансирование будет увеличено и увеличено достаточно существенно", - сказал он на пресс-конференции в Киеве в четверг.

По словам Ковтонюка, Минздрав передал в Минфин расчеты относительно необходимого финансирования для запуска с 2020 года программы государственных медицинских гарантий (ГМГ) - объема медицинских услуг, которые будут оплачиваться за средства госбюджета.

"Надеюсь, госбюджет будет принят в срок и в том необходимом объеме, чтобы программа ГМГ успешно заработала. Не секрет, что без денег реформу в больницах запустить невозможно. Надеюсь, что новый парламент и Кабинет министров поддержат бюджет и программу ГМГ вовремя", - сказал он.

В то же время Ковтонюк не уточнил, насколько будет увеличен бюджет здравоохранения, отметив, что проект бюджета здравоохранения был отработан с Минфином.

По словам замминистра, в программу медгарантий войдут медуслуги по шести направлениям: – первичная помощь, специализированная амбулаторная помощь, стационарная помощь, экстренная помощь, паллиативная помощь и реабилитация. В 2020 году больницы будут предоставлять эти услуги по новой модели финансирования. На такую модель финансирования специализированный сектор медпомощи полностью перейдет за 2-3 года.

В настоящее время команды Минздрава и НСЗУ работают над пакетом нормативных актов о принципах финансирования всех направлений. До конца года должны быть приняты документы, касающиеся требований к медучреждениям, особенностей договоров с НСЗУ, методик расчета тарифов на услуги и др.

Ковтонюк также сообщил, что Минздрав пока не будет запускать пилотный проект по программе "Безоплатная диагностика", предполагающий финансирование амбулаторных и диагностических медуслуг через Национальную службу здоровья Украины (НСЗУ).

"Мы запланировали этот пилотный проект на 2019 год, но пока решили не запускать его. Работаем. В любом случае, услуги амбулаторной медпомощи и диагностика войдут в пакет ГМГ и заработают с 1 января 2020 года", - сказал замминистра.

Как сообщалось, по новой модели пациенты смогут свободно выбрать медицинское учреждение и врача, у которого они хотят лечиться, а Национальная служба здоровья оплатит эти услуги пациента без посредников.

Основными точками входа пациента в систему будет обращение к семейному врачу, терапевту или педиатру и экстренная медицинская помощь. Эти услуги покрываться НСЗУ.

Получить доступ к специализированным и другим медицинским услугам в рамках программы медгарантий, которые гарантированно оплатит НСЗУ, с 2020 года пациенты смогут по электронным направлениям от семейного врача, терапевта или педиатра. Отдельно будут определены случаи, когда можно будет обратиться к узкопрофильным специалистам.

Теги: #медреформа #финансирование #здравоохранение
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