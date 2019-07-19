Гослекслужба выявила незаконное предоставление медуслуг с использованием психотропных веществ

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками (Гослекслужба) получила несколько сообщений от общественных организаций о незаконном предоставлении Центром психосоматики и психоонкологии "Экспио" (Киев) медицинских услуг с использованием психотропных веществ, сообщается на сайте службы.

Согласно сообщению, указанный центр предлагает онкобольным пациентам участвовать в инновационных методах лечения депрессии, среди которых - кетаминовая терапия в форме капельниц, ссылаясь на официальное разрешение Гослекслужбы и лицензию на осуществление хозяйственной деятельности по обороту наркотических средств и психотропных веществ.

Как заявляют в Гослекслужбе, такой лицензии Центру психосоматики и психоонкологии "Экспио" не выдавали. Кроме того, служба не согласовывает методы лечения кетамином, как и не осуществляет контроль за предоставлением медицинских услуг, соблюдением протоколов лечения, в том числе с использованием психотропных веществ, в частности, кетамина.

В Гослекслужбе также подчеркнули: такая методика может быть применена в корыстных целях, ведь пациент под воздействием кетамина, который вызывает гипнотическое состояние, может предоставить злоумышленникам конфиденциальную информацию, даже поставив личную подпись под финансовыми документами.

Кетамин - синтетический наркотик, влияющий на восприятие действительности, времени и пространства. Его используют в медицине и ветеринарии в качестве средства для наркоза, реже - в качестве обезболивающего средства (прежде всего, в экстренной медицине и у пациентов с противопоказаниями к применению опиоидных и барбитуратного анальгетиков), а также для лечения бронхоспазма.