Медицина

12:07 19.07.2019

Гослекслужба выявила незаконное предоставление медуслуг с использованием психотропных веществ

1 мин читать
Гослекслужба выявила незаконное предоставление медуслуг с использованием психотропных веществ

 Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками (Гослекслужба) получила несколько сообщений от общественных организаций о незаконном предоставлении Центром психосоматики и психоонкологии "Экспио" (Киев) медицинских услуг с использованием психотропных веществ, сообщается на сайте службы.

Согласно сообщению, указанный центр предлагает онкобольным пациентам участвовать в инновационных методах лечения депрессии, среди которых - кетаминовая терапия в форме капельниц, ссылаясь на официальное разрешение Гослекслужбы и лицензию на осуществление хозяйственной деятельности по обороту наркотических средств и психотропных веществ.

Как заявляют в Гослекслужбе, такой лицензии Центру психосоматики и психоонкологии "Экспио" не выдавали. Кроме того, служба не согласовывает методы лечения кетамином, как и не осуществляет контроль за предоставлением медицинских услуг, соблюдением протоколов лечения, в том числе с использованием психотропных веществ, в частности, кетамина.

В Гослекслужбе также подчеркнули: такая методика может быть применена в корыстных целях, ведь пациент под воздействием кетамина, который вызывает гипнотическое состояние, может предоставить злоумышленникам конфиденциальную информацию, даже поставив личную подпись под финансовыми документами.

Кетамин - синтетический наркотик, влияющий на восприятие действительности, времени и пространства. Его используют в медицине и ветеринарии в качестве средства для наркоза, реже - в качестве обезболивающего средства (прежде всего, в экстренной медицине и у пациентов с противопоказаниями к применению опиоидных и барбитуратного анальгетиков), а также для лечения бронхоспазма.

Теги: #гослекслужба #медуслуги #психотропы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:56 23.05.2019
НСЗУ и Гослекслужба начали обмен данными через нацсистему электронного взаимодействия "Трембита"

НСЗУ и Гослекслужба начали обмен данными через нацсистему электронного взаимодействия "Трембита"

13:52 17.05.2019
Гослекслужба Украины запретила итальянский препарат "Нимесил"

Гослекслужба Украины запретила итальянский препарат "Нимесил"

17:07 06.05.2019
Гослекслужба Украины запретила препарат производства "Лекхим-Харьков"

Гослекслужба Украины запретила препарат производства "Лекхим-Харьков"

15:49 02.05.2019
Гослекслужба запретила нескольких препаратов канадского и германского происхождения

Гослекслужба запретила нескольких препаратов канадского и германского происхождения

18:27 14.03.2019
Гослекслужба запретила реализацию зеленки и йода

Гослекслужба запретила реализацию зеленки и йода

05:32 14.03.2019
Закладчик, перевозивший пакеты с психотропами в манжетах куртки, приговорен к 7,5 лет тюрьмы

Закладчик, перевозивший пакеты с психотропами в манжетах куртки, приговорен к 7,5 лет тюрьмы

16:57 11.03.2019
Кабмин назначил главой Гослекслужбы победившего в конкурсе и. о. главы Исаенко

Кабмин назначил главой Гослекслужбы победившего в конкурсе и. о. главы Исаенко

14:39 06.03.2019
Гослекслужба выявила продаваемую через интернет партию контрабандных презервативов Durex

Гослекслужба выявила продаваемую через интернет партию контрабандных презервативов Durex

17:19 25.01.2019
Гослекслужба подписала меморандум о сотрудничестве с СБУ

Гослекслужба подписала меморандум о сотрудничестве с СБУ

13:29 24.01.2019
Начальником Гослекслужбы в Киеве назначен экс-глава управления коммуникаций

Начальником Гослекслужбы в Киеве назначен экс-глава управления коммуникаций

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Одесской области в лагере отравились дети, госпитализированы 46 человек

ГБР проводит обыски в Минздраве и ГП "Госстройцентр МЗ" по делу о завладении выделенных на реконструкцию Института рака средствами

На Луганщине 27 человек, в их числе 22 ребенка, попали в инфекционные отделения после купания в озере

В Черновицкой области госпитализированы 30 воспитанников детского лагеря с симптомами отравления - СМИ

Верховный суд запретил невакцинированным детям посещать детские сады

ПОСЛЕДНЕЕ

Суд не удовлетворил ходатайство ГБР и оставил директора ГЭЦ Думенко на должности

Более 10 тыс. врачей повысили квалификацию в рамках спецпроекта фармкомпании “Фармак”

Пациенты и эксперты опасаются отказа от реимбурсации инсулинов и возврата тендерных процедур

Советник министра инфраструктуры Мерило может стать координатором eHealth

Кабмин разрешил закупить вакцины от кори на сэкономленные от международных закупок средства

"Фармак" получил два сертификата GMP от регуляторного органа Польши

Дело против директора ГЭЦ не будет иметь перспектив в суде - Супрун

Минздрав намерен привлечь иностранные инвестиции для строительства больниц – Супрун

Ассоциация частных клиник призвала активнее привлекать к рассмотрению случаев медошибок представителей профсообществ

Е-рецептами по программе реимбурсации воспользовалось более 1 млн пациентов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА