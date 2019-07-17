Медицина

13:57 17.07.2019

Дело против директора ГЭЦ не будет иметь перспектив в суде - Супрун

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Дело против директора ГЭЦ не будет иметь перспектив в суде - Супрун

Дело, открытое против директора госпредприятия "Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения" (ГЭЦ) Татьяны Думенко, не будет иметь перспектив в суде, считает и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"Это подозрение политически мотивировано и думаю, что оно не будет иметь перспективы в суде", - сказал она на брифинге в Киеве в среду.

Супрун сообщила, что первое слушание по этому делу в Печерском суде назначено на четверг.

"Правоохранительные органы, которые сейчас преследуют директора ГЭЦ, защищают не справедливость, а интересы тех, кто зарабатывает на нечестных способах регистрации лекарств", - сказала она.

В свою очередь, Думенко сообщила, что ее обвиняют в нарушениях, связанных с расторжением ею договора аренды помещений, которые занимал ГЭЦ в течение 10 лет. В частности, по ее словам, арендодатель, вопреки договору завышал стоимость аренды, однако ГЭЦ с этим не согласился и отказался от аренды помещения.

В свою очередь, сопредседатель комитета по здравоохранению Американский торговой палаты Борис Даневич отметил позитивные изменения в системе регистрации лекарственных средств и клинических исследований, которые произошли в последние три года.

"За последние три года в ГЭЦ идут прогрессивные трансформации. По оценкам компаний-членов Американской торговой палаты уровень прозрачности и эффективность работы ГЭЦ растет. Мы просим правоохранительные органы быть непредвзятыми в этих делах", - сказал он.

Как сообщалось, Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований вручили подозрение директору Государственного экспертного центра (ГЭЦ) Министерства здравоохранения Украины Татьяне Думенко.

В Минздраве отметили, что такие действия ставят под угрозу деятельность ГЭЦ.

Теги: #гэц #супрун #минздрав #думенко
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