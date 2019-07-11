Больницы системы АМНУ и ГУД войдут в медреформу – Минздрав

Больницы системы Академии медицинских наук Украины (АМНУ) и Государственного управления делами (ГУД), в том числе больница "Феофания", войдут в медреформу и будут финансироваться через Национальную службу здоровья Украины (НСЗУ), сообщило Министерство здравоохранения.

"Верховная Рада не поддержала законопроект об исключении больницы "Феофания" и медучреждений АМНУ из принципа "деньги следуют за пациентом", - сообщила пресс-служба Минздрава.

Ведомство отмечает, что, поскольку законопроект №10231 о внесении изменений в Бюджетный кодекс относительно финансирования обеспечения отдельных программ и учреждений здравоохранения не был принят, "все медучреждения ГУД и НАМНУ с 2020 года должны перейти на модель оплаты за медицинскую услугу".

Для вхождения в медреформу медучреждения ГУД и АМНУ должны автономизоваться и заключить договора с НСЗУ, которая будет оплачивать медуслуги в рамках программы медицинских гарантий.

"С 2020 году все медицинские учреждения в Украине должны играть по единым правилам. Больше не должно существовать привилегированных медицинских систем, например, отдельных медицинских систем для депутатов и чиновников. Мы создаем единое медицинское пространство. Больницы открывают свои двери для пациента, который имеет право выбрать любой медучреждение для своего лечения. Деньги пойдут за пациентом. Так больницы получат деньги ", - цитирует пресс-служба Минздрава заместителя министра Павла Ковтонюка.

В Минздраве напомнили, что для того, чтобы в дальнейшем получать средства из госбюджета за медицинские услуги, оказанные пациентам, все больницы должны стать коммунальными некоммерческими предприятиями (КНП) до конца 2019 и подписать договора с НСЗУ.

Как сообщалось, комитет Верховной Рады по вопросам бюджета большинством голосов поддержал законопроект, которым из процесса трансформации системы здравоохранения исключались медицинские учреждения, подчиняющиеся ГУД и НАМНУ.

Этот законопроект также поддержал правительственный комитет по экономическим вопросам.

В апреле 2019 года депутаты разных фракций зарегистрировали законопроект, предусматривающий невключение в реформирование системы здравоохранения медучреждения системы НАМНУ и ГУД и сохранение за этими медучреждениями прямого финансирования из госбюджета.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что его целью является упорядочение отношений в сфере финансового обеспечения за счет средств госбюджета отдельных программ, деятельности учреждений здравоохранения в процессе поэтапной реализации некоторых положений закона о государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения

Ранее в апреле Минздрав сообщил о начале консультаций ведомственных клиник по вопросам заключения договоров с НСЗУ в рамках медреформы. В приоритетном перечне Минздрава по подготовке к работе в медреформе были, в частности, учреждения, находящиеся в подчинении Минздрава, больница "Охматдет", Национальный институт рака, Институт детской кардиохирургии, Институт сердца, учреждения Национальной академии медицинских наук, учреждения "Укрзализныци", медучреждения силовых ведомств и ветеранов.