Медицина

10:03 11.07.2019

Расходы больниц на медуслуги, лекарства и питание войдут в программу госмедгарантий – Минздрав

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Расходы больниц на медуслуги, лекарства и питание войдут в программу госмедгарантий – Минздрав

 Расходы больниц на предоставление медицинских услуг, лекарства в рамках Национального перечня лекарственных средств, а также расходы на питание пациентов войдут в программу государственных медицинских гарантий, заявляет Министерство здравоохранения.

"Стоимость услуг в программе медицинских гарантий будет включать все текущие расходы больниц на медицинские услуги пациенту, в том числе на работу медиков, лекарства, в рамках Национального перечня и питание", - сообщает Минздрав.

В ведомстве напоминают, что в настоящее время в Полтавской области проходит пилотный проект по запуску механизмов финансирования стационарной медицинской помощи через Национальную службу здоровья Украины (НСЗУ).

"Первые три месяца пилотирования проекта в это области показывают, что эффективные учреждения получают больше финансирования. Ведь теперь НСЗУ оплачивает лечение пациентов в тех больницах, где они реально обслуживаются", - сообщает Минздрав.

В то же время ведомство отмечает: "Пилотный проект в Полтавской области - чисто технический, созданный именно для отработки механизма контрактирования и финансирования НСЗУ на уровне специализированных больниц… Местные власти области и НСЗУ находятся в постоянном контакте и полностью контролируют ситуацию".

В Минздрав подчеркивают, что тарифы, по которым в рамках пилотного проекта получают оплату 56 больниц Полтавской области, будет действовать только в 2019 году и в рамках данного проекта.

"Программа медицинских гарантий, которая заработает с 1 января 2020 года, будет работать по другим тарифам. Сейчас программа разрабатывается, в том числе с учетом опыта пилотного проекта в Полтавской области. Опыт области важен для надлежащего запуска программы медицинских гарантий в 2020 году", - подчеркнули в Минздраве.

Ведомство обратило внимание также на то, что оплата коммунальных услуг для медучреждений закреплена Бюджетным кодексом за местными бюджетами. Местные власти как владелец медицинских учреждений обязаны обеспечить доступность этих учреждений для жителей города, села, области, а капитальные расходы являются инвестициями громады в принадлежащую ей больницу.

Ранее СМИ сообщили, что глава Херсонского облсовета Владислав Мангер заявил, что медучреждения Полтавской области, которые принимают участие в пилотном проекте, "попали в финансовую ловушку, поскольку средства НСЗУ не покрывают расходы на питание, текущие расходы, оплату коммунальных услуг, капитальные расходы", а также, что только в Полтавской области медучреждения прошли автономизацию.

Теги: #финансирование #медреформа #гарантии #услуги #минздрав
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