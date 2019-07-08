Медицина

13:49 08.07.2019

Минздрав предлагает запретить омолаживающую обрезку деревьев и сделать доступными общественные туалеты

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Минздрав предлагает запретить омолаживающую обрезку деревьев и сделать доступными общественные туалеты

Министерство здравоохранения предлагает запретить омолаживающую обрезку деревьев, сжигание листьев и использовать выгребные ямы, а также обеспечить доступность общественных туалетов и использование септиков.

Как сообщила пресс-служба ведомства, соответствующий проект приказа о внесении изменений в Государственные санитарные нормы и правила содержания территорий населенных мест опубликован на сайте Минздрава для общественного обсуждения.

Проект приказа предусматривает, в частности, обеспечение улиц и парков населенных пунктов доступа для передвижения людей с инвалидностью, родителей с детьми в колясках, велосипедистов и других категорий населения.

"Для этого нужно будет обустроить широкие и пологие пандусы на переходах и съезды с тротуаров", - уточняют в Минздраве.

Кроме того, проект приказ предусматривает улучшение доступности общественных туалетов. В частности, в каждой зоне зеленых насаждений, где гуляют люди, обязательным будет обустройство хотя бы одного стационарного общественного туалета.

"Оптимальное расстояние между туалетами - до 700 метров, а в людных местах - до 300 метров", - предлагает Минздрав.

Кроме того, проект предусматривает запрет выгребных ям и использование безопасных для здоровья альтернатив – локальных очистных сооружений, в частности, септиков. Также, согласно проекту, дворовые туалеты должны быть подключены к местным очистным сооружениям.

Новые нормы также обязывают устанавливать отдельные контейнеры для раздельной сортировки мусора - для пластика, стекла, металла, бумаги и органики, и ввести обязательную установку урн на тротуарах не реже чем через каждые 60 метров.

Кром е того, для избежания попадания в воздух опасных химикатов проект предусматривает запрет сжигать опавшие листья осенью, а для обеспечения безопасности почвы - запрет посыпать зимой тротуары от гололеда пескосмесью с солью.

"Предлагаемые изменения должны усовершенствовать правила утилизации и сортировки мусора, содержание придомовых территорий, парков и скверов, упорядочить систему озеленения, обезопасить загрязнения подземных вод и источников водоснабжения, а также - создать условия для реализации прав людей с инвалидностью наравне с другими гражданами. Кроме того, проект приказа приближает украинские нормы к европейским", - отмечают в Минздраве.

По результатам общественного обсуждения профильные эксперты Минздрава рассмотрят все предложения и замечания и внесут соответствующие поправки. Контроль над выполнением приказа и введение санкций за его нарушение будет осуществлять Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Теги: #деревья #туалет #минздрав
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