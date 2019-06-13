Канадские врачи прооперировали в "Охматдете" несколько детей с онкологией

Нейрохирурги, неврологи и онкологи канадской детской клиники SickKids (Торонто, Онтарио, Канада) с 10 по 13 июня проводят консультации и лекции для украинских врачей, а также совместно с украинскими специалистами "Охматдета" - несколько операций детям с тяжелыми онкологическими заболеваниями мозга и эпилепсией.

Согласно сообщению Министерства здравоохранения в Facebook, этот визит был запланирован в рамках сотрудничества между SickKids Hospital и Национальной детской специализированной больницей "Охматдет". Средства в размере СAD800 тыс. на разработку учебной программы для украинских врачей и медсестер выделил канадский фонд "Дети Чернобыля" (the Children of Chornobyl Canadian Fund, CCCF).

SickKids - одно из крупнейших мировых педиатрических учреждений здравоохранения и ведущий научный центр здравоохранения Канады. Основанный в 1875 году, он является крупнейшей исследовательской больницей, имеет многочисленные научные открытия в области лечения детей. Данная клиника уже имеет опыт сотрудничества с Украиной. С 2014 года они реализуют "Программу стажировок для педиатров Украины" вместе с фондом "Дети Чернобыля".

В 2018 году "SickKids" и "Охматдет" подписали меморандум о сотрудничестве. В рамках соглашения канадские врачи с SickKids проводят тренинги в Киеве, а украинские медики, в частности, нейрохирурги, неонатологи, онкологи и специалисты, занимающиеся трансплантацией костного мозга, проходят стажировку в Канаде.