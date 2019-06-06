Медицина

16:02 06.06.2019

"Производители лекарств Украины" просят НБУ увеличить лимит на перевод средств в зарубежные представительства фармкомпаний

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"Производители лекарств Украины" просят НБУ увеличить лимит на перевод средств в зарубежные представительства фармкомпаний

Ассоциация "Производители лекарств Украины" (АПЛУ) обратилась в Национальный банк Украины с просьбой увеличить лимит на перевод средств в зарубежные представительства фармацевтических компаний - членов ассоциации.

АПЛУ, в частности, просит изменить решение относительно ПАО "Фармак", обеспечив возможность перевода средств на содержание представительства с превышением установленного лимита в общем размере EUR6,048 млн, а также положительно рассматривать подобные обращения других членов ассоциации.

Согласно обращению, текстом которого располагает агентство "Интерфакс-Украина", установленного положением НБУ "О мерах защиты и определения порядка осуществления отдельных валютных операций в иностранной валюте" лимита на перевод резидентом средств из Украины на текущие счета нерезидентов - юридических лиц в размере EUR2 млн недостаточно для содержания зарубежных представительств украинских фармкомпаний.

Невозможность финансирования представительств, как отметили в ассоциации, приведет к уменьшению общего объема экспорта украинской фармпродукции.

АПЛУ, созданная в 2010 году, объединяет ведущих украинских производителей лекарств, которые совместно обеспечивают около 35% потребностей украинских пациентов в лекарствах.

В настоящее время в ассоциацию входит "Фармак", "Научно-производственный центр "Борщаговский химико-фармацевтический завод", "Интерхим", "Юрия-Фарм", "Индар", "Сперко Украина”.

Теги: #лекарства #лимит #нацбанк #фармпроизводители
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