Медицина

13:32 06.06.2019

Индийская клиника объясняет задержки с трансплантацией органов украинцам ростом спроса со стороны граждан Индии

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Индийская клиника объясняет задержки с трансплантацией органов украинцам ростом спроса со стороны граждан Индии

 Индийская клиника "Фортис Малар", один из лидеров по трансплантациям в Азии, объясняет задержки с трансплантацией органов украинцам ростом спроса на такие операции со стороны граждан Индии.

Об этом говорится в официальном ответе клиники на запрос общественной организации "Ассоциация пациентов в легочной гипертензией Украины" относительно затягивания сроков проведения трансплантации украинским пациентам.

Ответ клиники обнародовала в "Фейсбук" глава "Ассоциации пациентов с легочной гипертензией Украины" Оксана Александрова.

Клиника "Фортис" отрицает, что в законодательстве Индии появились нормативные акты, которые ограничивают возможность проведения в Индии трансплантации органов иностранным пациентам, в том числе пациентам из Украины.

"На сегодняшний день нет никаких изменений в федеральном законодательстве и в законодательстве штата, каких-либо предписаний, касающихся проведения трансплантации иностранным пациентам. И также нет никаких изменений в политике нашей больницы в этом отношении", - говорится в ответе клиники.

Вместе с тем в ней отмечают рост спроса на проведение трансплантаций гражданам Индии. При этом, согласно действующему в Индии законодательству, аналогичному законодательству других стран, иностранные пациенты получают орган для трансплантации в том случае, если им по каким-то причинам не могут воспользоваться граждане Индии.

"Индийские законы разрешают использование посмертных донорских органов для иностранцев при условии, что не найдет подходящий индийский реципиент и с ростом индийских реципиентов в листе ожидания время ожидания для международных пациентов увеличилось», - говорится в ответе клиники.

В то же время в клинике отмечают, что украинские пациенты прибывают в Индию для трансплантации в достаточно поздней стадии развития заболевания: "Пациенты из Украины прибывают очень поздно, не имея возможности ждать донорский орган".

Вместе с тем в клинике подчеркнули, что на время ожидания донорского органа иностранные пациентов обеспечивают жильем.

В свою очередь, Александрова отметила, что на сегодняшний день Индия – единственная страна, которая согласилась принимать украинских пациентов на программу трансплантации органов. "Единственная альтернатива: Беларусь – почки и взрослые сердца. Все. Больше нас никто не примет. Испания, Израиль, Италия делают трансплантацию только для своих жителей", - написала она.

Как пояснила Александрова, другие европейские страны, объединенные в Евротрансплант, осуществляют трансплантации для граждан стран, входящих в Евротрансплант. На их территории распределение донорских органов ведется единым центром. И даже если в какой-либо стране не проводят операции по трансплантации (например, Венгрия, Словакия), донорские органы из этой страны поступают в общую базу Евротраспланта, а операции для граждан этих стран делают, как правило, в ближайших, где такие операции проводятся.

"Украина даже если очень захочет, сейчас не сможет стать членом этой системы, поскольку участник содружества должен выйти на уровень донорства не менее 5 чел. на 1 млн. И это лишь одно из ряда условий. А теперь спросите у ваших родственников и знакомых, сколько из них подписало согласие на донорство органов?", - подчеркнула Александрова.

Госпиталь "Фортис Малар" – один из лидеров по трансплантации сердца и легких в Азии. К настоящему времени провел более 300 трансплантаций сердца, легких и комплекса сердце-легкие.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что украинским пациентам, чье лечение за рубежом уже оплачено из госбюджета, в Индии не проводятся операции по трансплантации органов из-за изменений в законодательстве Индии.

Как сообщалось, в апреле 20419 года разработчики презентовали Минздраву Украины базовый продукт Единой государственной информационной системы трансплантации (ЕГИСТ). В Минздраве планируют полностью запустить систему с 1 января 2020 года.

ЕГИСТ - единое информационное пространство для налаживания новой системы трансплантации. К разработке программного обеспечения информационной системы были привлечены международные эксперты, в частности, разработчики из США.

Теги: #трансплантация #украинцы #индия
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