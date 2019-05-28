В Украине в 2018 году изготовили 292 рентген-устройств

Семь украинских предприятий, в частности, Киевское производственное объединение "Медапаратура", Завод рентгеновского оборудования "Квант", Фирма "РАДМИР", "Научно производственная компания КРАС", ООО "Телеоптик", ООО "Элватех", ООО "НПП институт аналитических методов контроля", в 2018 году изготовили 292 рентгеновских устройств разного назначения, сообщается на сайте Государственной инспекции ядерного регулирования Украины.

Согласно сообщению, 59 из них изготовлено для потребностей Украины, 233 вывезено за границу.

Кроме того, количество ввезенных в Украину в течение 2018 года рентгеновских устройств составило 250 единиц, из них для использования в промышленности, при таможенном и другом контроле - 73,9%, медицинского назначения и для ветеринарии - 24,3%, других - 1,8%.

Основными предприятиями-потребителями рентген-устройств являются АЭС, учреждения здравоохранения, горно-обогатительные комбинаты, предприятия по производству цемента и картонно-бумажные предприятия, предприятия, занимающиеся геофизическими исследованиями.