Гослекслужба Украины запретила препарат производства "Лекхим-Харьков"

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками (Гослеклужба) запретила реализацию и применение всех серий препарата "Глутоксим", используемого для лечения вторичных иммунодефицитных состояний, производства компаний "Лекхим-Харьков".

Соответствующие распоряжения Гослекслужбы обнародованы на ее официальном сайте 3 мая 2019 года.

Согласно документам, ведомство запрещает оборот препарата в связи с несоответствием требованиям методов контроля качества по показателю "Посторонние примеси".