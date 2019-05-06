Медицина

17:07 06.05.2019

Гослекслужба Украины запретила препарат производства "Лекхим-Харьков"

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Гослекслужба Украины запретила препарат производства "Лекхим-Харьков"

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками (Гослеклужба) запретила реализацию и применение всех серий препарата "Глутоксим", используемого для лечения вторичных иммунодефицитных состояний, производства компаний "Лекхим-Харьков".

Соответствующие распоряжения Гослекслужбы обнародованы на ее официальном сайте 3 мая 2019 года.

Согласно документам, ведомство запрещает оборот препарата в связи с несоответствием требованиям методов контроля качества по показателю "Посторонние примеси".

Теги: #гослекслужба #препарат #запрет
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