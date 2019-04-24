Медицина

16:37 24.04.2019

НСЗУ выплатила аптекам 7,8 млн грн

1 мин читать
НСЗУ выплатила аптекам 7,8 млн грн

 Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) осуществила первые выплаты аптечным заведениям в размере 7,8 млн грн, сообщается на странице службы в Facebook.

Согласно сообщению, выплаты получили аптечные учреждения юридические лица, подписавшие договор с НСЗУ на участие в правительственной программе "Доступные лекарства".

Наибольшие выплаты НСЗУ направила в аптечные учреждения Винницкой, Львовской, Николаевской, Харьковской и Закарпатской областей.

Глава НСЗУ Олег Петренко отметил, что службой урегулировано большинство сложных моментов в работе обновленной программы реимбурсации.

"Обновленная программа "Доступные лекарства" работает всего три недели. Введение новых для Украины электронных инструментов требует времени и усилий, но электронный рецепт уже стал реальностью. Со стороны НСЗУ делается максимум, чтобы все аптечные учреждения, заключившие договор на участие в правительственной программе реимбурсации, могли полноценно с ней работать. Большинство сложных моментов урегулированы, некоторые требуют доработки. Электронная система здравоохранения имеет весь необходимый функционал, НСЗУ готова возмещать стоимость лекарственных средств, отпускаемых по электронным рецептам в программе "Доступные лекарства". И первые оплаты, которые сегодня поступили в аптечные учреждения, подтверждают эту готовность",- процитировала пресс-служба НСЗУ О.Петренко.

Теги: #нсзу #выплаты #медреформа #аптеки
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:59 24.04.2019
Второй ангиограф для лечения пациентов с инфарктом установлен в Харьковской областной больнице

Второй ангиограф для лечения пациентов с инфарктом установлен в Харьковской областной больнице

09:50 24.04.2019
Мусий уверен в ненужности НСЗУ

Мусий уверен в ненужности НСЗУ

19:16 23.04.2019
Депутаты предлагают не включать в медреформу медучреждения НАМНУ и Госуправделами

Депутаты предлагают не включать в медреформу медучреждения НАМНУ и Госуправделами

16:06 22.04.2019
Медреформа должна быть продолжена, некоторые эксперты советуют пересмотреть отдельные ее положения

Медреформа должна быть продолжена, некоторые эксперты советуют пересмотреть отдельные ее положения

14:03 22.04.2019
Зеленский поддержит курс на продолжение медреформы – Комаровский

Зеленский поддержит курс на продолжение медреформы – Комаровский

15:59 21.04.2019
Спикер штаба Зеленского: Медицинская реформа нужна, но она сегодня устраивает не всех граждан, ее нужно оценить

Спикер штаба Зеленского: Медицинская реформа нужна, но она сегодня устраивает не всех граждан, ее нужно оценить

17:41 19.04.2019
ЦОЗ и Минздрав планируют до июля представить новую стратегию иммунизации на 5 лет

ЦОЗ и Минздрав планируют до июля представить новую стратегию иммунизации на 5 лет

16:54 19.04.2019
Кабмин утвердил порядок ведения е-реестра больничных

Кабмин утвердил порядок ведения е-реестра больничных

16:24 19.04.2019
Crown Agents поставил 15 тыс. доз закупленных за счет госбюджета вакцин от бешенства

Crown Agents поставил 15 тыс. доз закупленных за счет госбюджета вакцин от бешенства

15:46 18.04.2019
Минздрав призвал Зеленского не распространять фейки о медреформе

Минздрав призвал Зеленского не распространять фейки о медреформе

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Депутаты предлагают не включать в медреформу медучреждения НАМНУ и Госуправделами

Корью в Украине с начала года заболело более 41,6 тыс. человек – ЦОЗ

Зупинити епідемічний спалах кору в Грузії не вдається, хворих уже майже 3,2 тис. - МОЗ

Остановить эпидемическую вспышку кори в Грузии не удается, заболевших уже почти 3,2 тыс. - Минздрав

Корью в Украине с начала года заболели 35 тыс. человек

ПОСЛЕДНЕЕ

Правительство разрешило Минздраву дополнительно закупить вакцины КПК за счет сэкономленных на международных закупках средств

Выводы аудита Счетной палаты Украины могут оставить тяжелых пациентов без лечения

В Мелитополе 15 детей и взрослый заболели ротавирусной инфекцией после посещения детского развлекательного центра

Закупленные за счет госбюджета вакцины поступят в частные клиники в начале лета – Минздрав

Корью в Украине с начала года заболело более 41,6 тыс. человек – ЦОЗ

Более 8 млн украинцев воспользовались правительственной программой "Доступные лекарства" – Гройсман

Відпуск ліків за "електронними рецептами" - глобальний проект, недоліки найближчим часом будуть виправлені - експерт

Отпуск лекарств по "элекронным рецептам" это глобальный проект, недостатки скоро будут исправлены – эксперт

Зупинити епідемічний спалах кору в Грузії не вдається, хворих уже майже 3,2 тис. - МОЗ

Остановить эпидемическую вспышку кори в Грузии не удается, заболевших уже почти 3,2 тыс. - Минздрав

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА