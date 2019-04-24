НСЗУ выплатила аптекам 7,8 млн грн

Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) осуществила первые выплаты аптечным заведениям в размере 7,8 млн грн, сообщается на странице службы в Facebook.

Согласно сообщению, выплаты получили аптечные учреждения юридические лица, подписавшие договор с НСЗУ на участие в правительственной программе "Доступные лекарства".

Наибольшие выплаты НСЗУ направила в аптечные учреждения Винницкой, Львовской, Николаевской, Харьковской и Закарпатской областей.

Глава НСЗУ Олег Петренко отметил, что службой урегулировано большинство сложных моментов в работе обновленной программы реимбурсации.

"Обновленная программа "Доступные лекарства" работает всего три недели. Введение новых для Украины электронных инструментов требует времени и усилий, но электронный рецепт уже стал реальностью. Со стороны НСЗУ делается максимум, чтобы все аптечные учреждения, заключившие договор на участие в правительственной программе реимбурсации, могли полноценно с ней работать. Большинство сложных моментов урегулированы, некоторые требуют доработки. Электронная система здравоохранения имеет весь необходимый функционал, НСЗУ готова возмещать стоимость лекарственных средств, отпускаемых по электронным рецептам в программе "Доступные лекарства". И первые оплаты, которые сегодня поступили в аптечные учреждения, подтверждают эту готовность",- процитировала пресс-служба НСЗУ О.Петренко.