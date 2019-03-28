Медицина

15:39 28.03.2019

Главврачи 7 областных департаментов здравоохранения прошли обучение по программе "Leaders for Health"

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Главврачи 7 областных департаментов здравоохранения прошли обучение по программе "Leaders for Health"

Главные врачи и руководители областных департаментов здравоохранения Полтавской, Львовской, Закарпатской, Херсонской, Харьковской, Киевской и Одесской областей получили навыки управления учреждениями в пилотной группе учебной программы "Leaders for Health", сообщается на сайте Министерства здравоохранения.

Согласно сообщению, программу проводили иностранные и украинские эксперты, в частности, замминистра здравоохранения Павел Ковтонюк и глава Национальной службы здоровья Украины Олег Петренко объяснили участникам логику изменений финансирования системы здравоохранения и обсудили принципы взаимоотношений с НСЗУ.

Вторая волна обучения стартует 4 апреля 2019 года в Киеве. В программе примут участие 99 врачей из всех регионов Украины.

Программа "Leaders for Health" разработана и внедряется Львовской бизнес-школой УКУ (LvBS) и агентством Be-It Health&Social Impact в рамках проекта Всемирного банка, финансируемого Швейцарским агентством по развитию сотрудничества.

Теги: #медреформа #минздрав #врачи
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