Около 99% медучреждений первички подписали договоры с НСЗУ

Около 99% коммунальных учреждений первичной медпомощи подписали договоры с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ), сообщил глава НСЗУ Олег Петренко на форуме "Школа семейного врача" в Киеве в пятницу.

"Уже около 99% учреждений первички, которые работают как некоммерческие коммунальные предприятия, подписали договоры с НСЗУ. Более 26 млн человек выбрали своего врача. Более 2,5 тыс. врачей зарегистрированы в электронной системе здравоохранения e-Health и более 1,8 тыс. учреждений. Мы двигаемся вперед", - сказал он.

Вице-премьер-министр Геннадий Зубко подчеркнул, что благодаря меморандуму, подписанному Минздравом, Минрегионом, Всемирным банком и правительством Канады, удалось определить необходимое количество амбулаторий и семейных врачей в сельской местности. В результате была создана сеть из 4,223 тыс. сельских амбулаторий и определено, сколько в этих амбулаториях должно работать врачей - один или несколько.

"Мы определились, каким образом будем двигаться к модернизации 4,223 тыс. амбулаторий. 517 новых амбулаторий строится, а 30 уже начали работу. К концу второго квартала мы увидим, как уже заработают амбулатории, которые предложат совсем другие условия для врачей и людей. Я убежден, что именно реформа первичной медицины, которая является инициативой президента Украины, это реанимационный пакет для первичного звена сельской медицины", - считает Г.Зубко

По его словам, 517 новых амбулаторий будут охватывать 1,7 миллиона сельского населения.

Замминистра здравоохранения Роман Илык в свою очередь отметил, что Минздрав работает над реформой вторички и уже 47% медучреждений, предоставляющих специализированную медпомощь – автономизированы.

"В нас по дедлайну – трансформация специализированной медпомощи на амбулаторном уровне – это с середины года, но параллельно уже идет автономизация вторички – 47% медучреждений вторички автономизированы",- сказал он.