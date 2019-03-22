Медицина

10:10 22.03.2019

За два месяца в Днепре зарегистрировано 66 случаев заболевания корью

2 мин читать
За два месяца в Днепре зарегистрировано 66 случаев заболевания корью

 В январе-феврале 2019 года в г.Днепр зарегистрировано 66 случаев заболевания корью, что почти в 2 раза больше, чем за аналогичный период 2018 года (36 заболевших).

Как сообщила на пресс-конференции эксперт по детским инфекционным заболеваниям департамента здравоохранения населения Днепровского городского совета Вера Олейник, соотношение больных детей и взрослых 1:1.

"Ситуация с корью в Днепре не стабилизировалась. За 2 месяца текущего года зарегистрировано 66 случаев заболевания корью, в 2018-м - 36 случаев. Соотношение детей и взрослых среди больных - 1:1. Поэтому в группе риска находятся и дети, и взрослые. Корь - болезнь, которую легче предотвратить. Единственный способ уберечься от кори – вакцинация", - отметила В.Олейник.

По ее словам, среди детей и взрослых, заболевших с начала 2019 года, более 50% не были вакцинированы или имели одну прививку вместо необходимых двух.

"Сейчас вакцины в городе достаточно. Закупает ее детский фонд ООН UNICEF. Все препараты сертифицированы, практически не дают осложнений и побочных реакций. Сейчас есть два вида зарегистрированных вакцин, которые имеются в наших центрах и амбулаториях: вакцина против кори, столбняка и краснухи Priorix бельгийского производства и препарат американского производства MMR-II", - рассказала заведующая амбулаторией №9 коммунального некоммерческого предприятия "Днепровский центр первичной медико-санитарной помощи №8" Ирина Матвеева.

Медики указали, что перед тем, как делать прививку, необходимо проконсультироваться с семейным врачом или педиатром.

Теги: #корь #заболеваемость #днепр
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:05 21.03.2019
Во Львовской области 90% школьников защищены от кори - Минздрав

Во Львовской области 90% школьников защищены от кори - Минздрав

19:58 19.03.2019
Мужчина пострадал в результате взрыва в подъезде многоэтажки в Днепровском районе Киева

Мужчина пострадал в результате взрыва в подъезде многоэтажки в Днепровском районе Киева

15:38 18.03.2019
Европейская академия педиатрии призвала Минздрав продолжать мероприятия по борьбе с корью

Европейская академия педиатрии призвала Минздрав продолжать мероприятия по борьбе с корью

13:42 18.03.2019
Корью с начала года заболели 30 тыс. чел. - ЦОЗ

Корью с начала года заболели 30 тыс. чел. - ЦОЗ

14:46 15.03.2019
По факту отравление детей в школе Днепра возбуждено дело - полиция

По факту отравление детей в школе Днепра возбуждено дело - полиция

12:53 15.03.2019
В Харьковской области с начала года зафиксирована 41 вспышка кори

В Харьковской области с начала года зафиксирована 41 вспышка кори

15:17 14.03.2019
Полиция проводит проверку по факту массового ухудшения самочувствия учеников в г.Днепр, в больницу попали 12 школьников

Полиция проводит проверку по факту массового ухудшения самочувствия учеников в г.Днепр, в больницу попали 12 школьников

16:14 12.03.2019
В Запорожском СИЗО была вспышка кори, все семеро заболевших уже выздоровели

В Запорожском СИЗО была вспышка кори, все семеро заболевших уже выздоровели

09:46 07.03.2019
Мэр Днепра инициирует выплаты вознаграждений за выявление вандалов и наркоторговцев в городе

Мэр Днепра инициирует выплаты вознаграждений за выявление вандалов и наркоторговцев в городе

15:58 06.03.2019
Прокуратура после обращения мэра Днепра Филатова открыла дело из-за растраты бюджетных средств

Прокуратура после обращения мэра Днепра Филатова открыла дело из-за растраты бюджетных средств

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Первичная медпомощь в апреле полностью перейдет на финансирование "деньги идут за пациентом " - Минздрав

Во Львовской области 90% школьников защищены от кори - Минздрав

Розенко о легализации медицинского каннабиса: Я не исключаю, что необходимо провести широкую дискуссию

В Украине впервые провели аэромедицинскую эвакуацию - Минздрав

Верховная Рада приняла доработанный законопроект о трансплантации

ПОСЛЕДНЕЕ

Первичная медпомощь в апреле полностью перейдет на финансирование "деньги идут за пациентом " - Минздрав

В Украине открыли 3 неонатологических тренинговых центра – Минздрав

Минздрав вскоре представит правительству Стратегию преодоления туберкулеза и ВИЧ-инфекции

В парламенте разработан законопроект о легализации медицинского каннабиса

Больницы не пускают в реанимацию каждого пятого посетителя

Roshen в 2018г увеличил расходы на медстрахование сотрудников в 1,8 раза

Врачи-ФЛП смогут проводить вакцинацию – Минздрав

Минздрав Украины совместно с ВБ за 3,5 года оборудовал около 1 тыс. медамбулаторий

Комитет ВР по здравоохранению требует обеспечить свободный доступ к результатам клинических исследований

Нарушение украинскими фармпроизводителями прав интеллектуальной собственности приводит к уходу с рынка иностранных инвесторов - эксперт

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА