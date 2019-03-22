За два месяца в Днепре зарегистрировано 66 случаев заболевания корью

В январе-феврале 2019 года в г.Днепр зарегистрировано 66 случаев заболевания корью, что почти в 2 раза больше, чем за аналогичный период 2018 года (36 заболевших).

Как сообщила на пресс-конференции эксперт по детским инфекционным заболеваниям департамента здравоохранения населения Днепровского городского совета Вера Олейник, соотношение больных детей и взрослых 1:1.

"Ситуация с корью в Днепре не стабилизировалась. За 2 месяца текущего года зарегистрировано 66 случаев заболевания корью, в 2018-м - 36 случаев. Соотношение детей и взрослых среди больных - 1:1. Поэтому в группе риска находятся и дети, и взрослые. Корь - болезнь, которую легче предотвратить. Единственный способ уберечься от кори – вакцинация", - отметила В.Олейник.

По ее словам, среди детей и взрослых, заболевших с начала 2019 года, более 50% не были вакцинированы или имели одну прививку вместо необходимых двух.

"Сейчас вакцины в городе достаточно. Закупает ее детский фонд ООН UNICEF. Все препараты сертифицированы, практически не дают осложнений и побочных реакций. Сейчас есть два вида зарегистрированных вакцин, которые имеются в наших центрах и амбулаториях: вакцина против кори, столбняка и краснухи Priorix бельгийского производства и препарат американского производства MMR-II", - рассказала заведующая амбулаторией №9 коммунального некоммерческого предприятия "Днепровский центр первичной медико-санитарной помощи №8" Ирина Матвеева.

Медики указали, что перед тем, как делать прививку, необходимо проконсультироваться с семейным врачом или педиатром.